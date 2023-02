Rebeca Escribens se pronunció en su bloque de “América Espectáculos” sobre los comentarios que se han generado luego que Austin Palao admitiera públicamente que no tendría problemas en aceptar una relación abierta con Flavia Laos.

Tras escuchar las declaraciones del chico reality, la conductora de televisión aseguró que esta forma de llevar una relación suele despertar el morbo de los “mañosos”.

“Ya que este tema ha causado, despertado a muchos mañosos, sobre todo en los señores camarógrafos, el morbo porque lo prohibido siempre causa excitación, morbosidad. Entonces yo hablaba con mi productor y le fuimos a preguntar a los ‘guerreros’ y ‘retadores’ a ver quién se atreve” , puntualizó la conductora de TV sin ahondar más en el tema.

¿Qué dijeron los integrantes de EEG sobre las relaciones abiertas?

Said Palao marcó distancia de su hermano Austin, pues ante las cámaras de “América Espectáculos” aseguró que no aceptaría una relación abierta.

“En mi caso ¡No!, no me gustaría soy un poco más tradicional, hay relaciones que lo hacen y bien con tal de que ellos sean felices y sea parte de normal se respeta pero creo que depende de las relaciones. Yo si no”, dijo Said.

Paloma Fiuza reconoció que en su país eso es casi normal, pero es muy difícil que ella acceda. “No soy tan open mind así como parece, creo que no en mi caso no”, respondió.

Por su parte, Karen Dejo reconoció haber recibido este tipo de propuestas, pero no van con ella. “Esas modernidades no van conmigo, cuando existe ese tipo de modernidad es porque la persona no quiere no ama solamente le interesa la parte corporal”, manifestó.