No lo soportaba. Magaly Medina entrevistó a Pedro Valle, el productor audiovisual que fue pareja de Rosalía Franco, mujer vinculada a Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevadas’.

Valle mostró a detalle los chats en los que hablaba con Rosalía, mientras ella llevaba una supuesta relación con el comediante. Sin embargo, tal como lo evdencian las conversaciones, la mujer se aprovechaba económicamente de Mendoza.

Esto se demuestra en una parte de la conversación, en donde la venezolana admite que solo está con Ricardo por conveniencia y que le daba “ladilla” estar con él.

“Tú me tiras y no me das nada” le dice Rosalía a Pedro Valle, para lego agregar: “Dices que no me das porque tiro con un hue...” , refiriéndose a Ricardo Mendoza.

Además, indica que le gustaría ganar más dinero, tanto como Mendoza: “ No me parece bien (acostarse con Ricardo) y me da ladilla (asco) porque me gustaría llegar a ganar esa plata yo”.

La ‘Urraca’ se mostró sorprendida por la actitud de Rosalía. Además, Franco reveló que no solo él y el popular Richavo salían con ella, había un tercero que la invitó a Mancora.

“Se fue con otro pata (a Mancora)” le preguntó Medina a Franco, a lo que este respondió entre risas: “Exacto. Era otro”.

Magaly Medina entrevista a Pedro Valle

Rosalía Franco sobre sus encuentros con Ricardo Mendoza: “Me acuesto con un hue...” VIDEO: ATV

