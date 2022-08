¡NO LO PERDONAN! Ricardo Morán estuvo en el ojo de la tormenta luego de afirmar que las “madres” eran una imposición social impuesta por los adultos. Ahora, el productor de TV aseguró que todo se trató de un error de términos.

“Yo me equivoqué. No es imposición, lo que quería decir que es una madre es una construcción social, una persona que cría, no obligatoriamente la que parió (…) Y que la sociedad quiere imponerles a mis hijos una madre que no tienen”, manifestó.

Ricardo Morán fue criticado en redes sociales y por algunas figuras como Gisela Valcárcel, Gigi Mitre y Rodrigo González.

Peluchín arremete contra Ricardo Morán: “Por qué no te vas a la...”

Para el conductor de TV, Rodrigo González, Ricardo Morán estaría aplicando la técnica del “error” y que la responsabilidad sería de las personas que no lo entendieron.

“Yo creo que todos entendimos lo mismo, no fuimos los únicos lo que entendimos (…) La Farisela también salió hablar y, casi por primera vez, estuve de acuerdo con lo que dijo”, expresó.

Ricardo Morán acepta que se equivocó al hablar de las madres, pero Peluchín reacciona

Además, Peluchín remarcó que todo se trataría de un tema monetario porque es dueño de una conductora. “Cómo vas a decir ese disparate públicamente, estamos hablando de la madre (…) Si se quiere rectificar y así lo ha hecho, para no meterse en problemas y sobre todo para que no le cojan el bolsillo, hay auspicios detrás, tu eres el productor principal (…) Mira Ricardo por qué no te vas a la … ahí precisamente” , remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Mamá de Melissa Paredes la saluda por su cumpleaños: “Sé que pronto se dará lo que tu corazón anhela”

Janet presenta ‘los famosos que se les pasó la mano con sus retoquitos’ y Giselo la trolea: “Y lo sabes”

El ‘Activador’ y su mensaje por el cumpleaños de Melissa: “No es momento de celebrar pero trataré de sacarte algunas sonrisas”