IRÁ A JUICIO. Ricardo Morán usó sus redes sociales para anunciar que judicializará el proceso que mantiene con Reniec por el reconocimiento de sus hijos, los mismos que llegaron al mundo a través de un óvulo donado y un vientre de alquiler.

“En estos dos años y medio esto que ocurrió en Estados Unidos no ha podido ser ordenado en el Perú debido a que la ley que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin la presencia de un padre, no le permite lo mismo al padre. Catalina y Emiliano en estos dos años y medio han visto vulnerados sus derechos al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial”, indicó el productor a través de un video en Instagram.

En ese sentido, aseguró que trataron de hacer todo lo posible para que Reniec le permita inscribir a sus hijos. “Nos hicieron observaciones, solucionamos las observaciones, unos meses después nos dijeron que no, hicimos una apelación y finalmente la apelación fue negada. Al agotarse la vía administravia, hoy estoy firmando la acción de amparo en el Poder Judicial porque es momento de judicializar el proceso, es momento de ir al Poder Judicial y decirle que los derechos constitucionales de Emiliano y Catalina, que están por encima de cualquier ley o código civil, están siendo vulnerados”, acotó Ricardo Morán.

Finalmente agradeció el apoyo de sus seguidores en este difícil proceso y se mostró esperanzado por lograr el reconocimiento de sus pequeños. “Yo sé que todo va salir bien, empieza el juicio y si bien puede sonar terrible, es casi un regalo de Navidad para mí y para mis hijos porque significa que vamos a tomar acción y vamos a darles sus derechos porque así lo dice la constitución peruana”, indicó.

“Espero que pronto podamos celebrar que Catalina y Emiliano son ciudadanos peruanos”, concluyó Ricardo Morán.

