El productor de televisión y jurado del reality de imitación ‘Yo soy’, Ricardo Morán se encuentra en Miami disfrutando de sus vacaciones. Aprovechó que su hermana Mariana retornó al Perú para conversar con sus seguidores, a través de Instagram, sobre sus hijos, proyectos y hasta de amor.

Morán reveló que a sus 46 años todavía no ha encontrado el amor de su vida, aunque aclaró que podría ser porque no lo ha buscado. Esto lo dijo debido a que un curioso seguidor le preguntó si ha encontrado el amor.

“No, pero por un lado porque no lo he buscado. He estado muy ocupado con mis hijos y porque cuando he encontrado algún chico interesante, que he dicho: ‘este chico me gusta, me parece interesante’. Ellos no han estado interesados en tener nada serio”, explicó el productor.

Ricardo también señaló que pese a no haber encontrado el amor no sufre por él debido a que está pasando por una edad madura.

“Feliz mente ya a mi edad, tengo 46 años, pronto voy a cumplir 50 años, ya no sufro tanto por amor. A veces me obsesiono con algo o alguien y me ilusiono, pero si no es, me dura poco”, señaló.

Sus seguidores también le preguntaron cuál fue la experiencia más dura que le tocó vivir debido a su orientación sexual. A lo que la figura de la televisión respondió:

“Reconocer que a pesar de que soy homosexual, no he sufrido las discriminaciones violentas y agresivas que reciben otras personas, sobretodo en contextos socialmente más deprimidos”, dijo.

El productor de televisión y escritor ha dejado temporalmente el reality de imitación ‘Yo soy. Aseguró que “Es la primera vez en 9 años que me tomo una licencia”. Por eso invitó al músico peruano Tony Succar y al exintegrante de Magneto Mauri Stern para sean parte del jurado.