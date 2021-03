JUZGAR A LOS DEMÁS POR SU APARIENCIA. Ricardo Morán abordó este tema en su programa Sentido Común, que se transmite en YouTube. El productor de televisión le contó a sus seguidores que él también sufrió críticas cuando llegó a pesar hasta 112 kilos.

Ricardo Morán reflexionó sobre los apodos que la gente recibe por su aspecto físico. El productor recordó que en 1997 aumentó de peso. “Tenía una mala dieta, comía por ansiedad y no paré hasta tener 112 kilos. En un momento de desesperación me metí a una dieta estricta, a un gimnasio muy estricto, y logré llegar a mi peso, pero empezó un ciclo de rebote que duró 10 años”.

El productor mencionó que los constantes ataques al físico a los demás genera problemas de salud mental. “Yo soy y sigo una persona que sigue luchando contra la obesidad, en mi primer año de Yo Soy tenía la cara así, usaba sacos enormes que me quedaban como carpa de circo. Yo no me sentía nada bien con eso”.

LA BANDA GÁSTRICA

Ricardo Morán no se sentía bien con su cuerpo y por esa razón recurrió a una operación bariátrica. “Una operación de banda gástrica, cortan tu estomago y te lo dejan más pequeño. En tres meses bajé 20 kilos, hay videos de eso, en 2014 parecía Don Ramón”.

El productor señala que se realizó esta cirugía por problemas de salud. “Estaba por cumplir los 40, las dietas poco saludables y las rutinas obsesivas de ejercicio tampoco me estaban resultando. Yo sigo luchando contra eso, me subí durante la pandemia, he bajado algo, me estoy cuidando”.

Ricardo Morán recuerda que nadie le dijo nada porque “es hombre”, pero otro sería el escenario si fuera mujer. “Vas a ver cómo le van a caer encima todos los periodistas de espectáculos y todos los comentaristas de los programas, todas las personas en la calle “ay qué mal cómo se ha engordado”. Eso se llama fat-shaming, avergonzarte por subir de peso. Nadie tiene derecho a hacerlo”.

LUCHA CONTRA LA RENIEC

Como se recuerda, Ricardo Morán usó sus redes sociales para revelar que el RENIEC volvió a negar la posibilidad de registrar a sus hijos Emiliano y Catalina. A finales del 2020, el productor de televisión había brindado detalles de la complicada situación de los gemelos en Perú al “no tener DNI y vivir como ilegales”.

A través de stories compartidos en su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Morán compartió una actualización sobre el caso de sus hijos tras haber apelado a la decisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Llegó la respuesta del RENIEC a mi apelación sobre el registro de mis hijos”, escribió en sus historias de Instagram. “Pelearemos”, escribió en un segundo post.

Asimismo, utilizó su feed de Instagram para compartir una fotografía suya junto a Emiliano y Catalina en la que luce muy sonriente. La instantánea estuvo acompañada de un mensaje en el que asegura que “vamos a ganar la guerra”.

VIDEOS RELACIONADOS

Ricardo Morán habla de su libro "Yo soy tu padre".

TE PUEDE INTERESAR:

Janet Barboza saca cara por Aída Martínez tras críticas de Magaly Medina

Susy Díaz revela que Florcita y su esposo vencieron al coronavirus

Jose Luis Cachay tras animar show en circo: “La plata no cae del cielo”

Choca indignado por difusión de videos íntimos de Sheyla: “No seas desgraciado y piensa en las familias”

Ángelo Fukuy: “No me robé a los músicos de Christian Domínguez”