Ricardo Morán , conductor de ‘Yo Soy’ conversó con el programa ‘Mujeres al Mando’ donde indicó que se contagió del temido coronavirus y la pasó muy mal con la enfermedad, pues ha tenido que aislarse y no tener contacto con sus hijos a fin de no contagiarlos.

El también productor de TV indicó que esta noche dará más detalles de esa mortal enfermedad que lo atacó en el nuevo episodio de su podcast.

“En estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes con mis hijos y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, comentó el también presentador de TV.

“ Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente”, agregó Morán haciendo un llamado a los peruanos a cuidarse, pues el coronavirus en nuestro país ya a matado a más de 25 mil compatriotas.

De otro lado, Ricardo Morán recomendó a todos a no consumir dióxido de cloro porque puede dañar su salud. “Pueden tener una hemorragia estomacal, deben hacer caso a las indicaciones médicas”