Ricardo Morán se pronunció en sus redes sociales sobre el escándalo vivido en la última gala de los Premios Oscar. El conductor de televisión se mostró en contra de la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock por un comentario ofensivo a su esposa.

Mediante su cuenta de Twitter, el conocido productor Ricardo Morán reprochó el hecho y tildó al famoso actor Will Smith de ‘tóxico machista’.

“Todos aplaudiendo al machista tóxico con sus lágrimas de cocodrilo. No se pega a nadie por ninguna razón”, escribió levantando una ola de usuarios en contra y a favor.

Algunas personas defendieron la postura de Ricardo Morán, sin embargo, otros hicieron alusión a la orientación sexual del conductor y a su performance en el programa ‘Yo soy’ para cuestionarlo.

“Eso no es expresión de machismo. Will Smith estaba haciendo respetar a su esposa de quien Cris Rock se estaba mofando. Poco hombre hubiera sido Will Smith no reaccionaba. No creo que usted se hubiera quedado sentado si insultaban a su madre o sus pequeños hijos”, dijo un usuario.

Ricardo Morán arremete contra Will Smith. Foto: Twitter

¿Qué pasó con Will Smith en los Premios Oscar?

Durante la gala de los Premios Oscar, Chris Rock bromeó acerca de que la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, podría protagonizar en “G.I. Jane”, en referencia a la película de 1997 que estelarizó Demi Moore en la que aparecía sin cabello.

Al escuchar eso, Will Smith subió al escenario, se acercó a Chris Rock y le lanzó un contundente puñete en el rostro. El humorista solo atinó a reírse nervioso por lo acontecido.

“No vuelvas a mencionar el nombre de mi esposa con tu maldita boca”, gritó Will Smith al regresar a su asiento tras golpear a Chris Rock.