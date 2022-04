Ricardo Morán continúa su lucha contra Reniec para poder registrar a sus dos hijos en el Perú. Como se recuerda, el productor de televisión se convirtió en padre luego de someterse a un procedimiento subrogado, es decir, la madre de los pequeños renunció a todo derecho frente a un juez y él cuenta con la paternidad completa.

Los menores nacieron en Estados Unidos, país donde fueron inscritos sin ningún problema, sin embargo, en el Perú es todo lo contrario. El conductor de televisión viene enfrentándose al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a fin de que sus hijos tengan nombre propio y dejen de estar como ilegales.

“(Es) terrible. Yo tengo sus partidas de nacimiento norteamericanas. Dicen Ricardo Morán, papá de Emiliano Morán, tengo sus pasaportes norteamericanos, porque en Estados Unidos la ley no se hace asco y me permiten firmar... Pero ellos entraron al Perú y no pueden salir porque Migraciones me va a pedir un documento de la mamá. No tienen un DNI”, señaló meses atrás.

En más de una oportunidad, Ricardo Morán ha declarado fuertemente contra el Reniec luego que la institución le negara inscribirlos ante la ausencia de la madre.

Ricardo Morán reflexiona en Semana Santa al lado de sus hijos

El también jurado de ‘Yo Soy’ aprovechó el feriado largo de Semana Santa para disfrutar junto a sus dos pequeños hijos y aprovechó en recordarle a Reniec que existe un proceso por la lucha de la legalidad de los menores.

“Felices, siendo felices, familia. Aunque Reniec no lo quiera”, escribió la conocida figura de Latina Televisión.

Ricardo Morán manda mensaje a Reniec. Foto: Captura de pantalla