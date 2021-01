OLLA DE GRILLOS. La denuncia de Miguel Samame contra el programa Yo Soy destapó una serie de irregularidades. El artista participó del espacio televisivo en el 2019 como imitador de Gustavo Cerati. Así como él, los imitadores de Enrique Bunbury, Fito Páez y Calamaro también denunciaron la explotación que vivieron cuando participaron del programa.

“Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, escribió Carloman Fidel, imitador de Enrique Bunbury y ganador de Yo soy, grandes batallas 2020.

Yo Soy: imitadores de Enrique Bunbury, Fito Páez y Calamaro respaldan acusaciones de Miguel Samamé

Las denuncias fueron respaldas por el público de Yo Soy, quienes le piden a Ricardo Morán que se pronuncie por estas irregularidades. El productor indicó en su cuenta de Instagram que se encuentra de licencia del espacio televisivo desde diciembre.

Tras el anuncio de la licencia, los seguidores del programa se mostraron iracundos con Ricardo Morán: “Señor, Ricardo, salga a hablar de las denuncias de los artistas a su programa, no se haga de la vista gorda”, “Es muy fácil salir y decir que está de licencia y no dar explicaciones o que nadie de la productora comunique algo”, “Qué fresco, mientras tus artistas se quejan porque no les pagan ni viaticos ni taxis, tu bien gracias”, son algunos de los comentarios que se lee en el Instagram del productor.

De momento, Ricardo Morán no se ha pronunciado sobre el tema y lo único que ha comunicado es que el tiempo de su licencia de Yo Soy es temporal e indefinida porque desea disfrutar de su familia.

Seguidores de Yo Soy le piden que se pronuncie por denuncias de explotación

