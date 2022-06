Ricardo Morán rompió su silencio luego de la polémica que se levantó cuando aseguró que el concepto de ‘madre’ responde a una especie de imposición a los niños, declaración que fue respondida por Gisela Valcárcel y Eddie Fleischman el pasado fin de semana.

El productor utilizó su podcast de YouTube ‘Moranmente Incorrectxs’ para respnder a las críticas que viene recibiendo en Twitter. “He pasado todo el día respondiendo tuits de gente que me ha gritado cosas horribles”, empezó diciendo el exjurado de Yo Soy.

“ Esta idea de que la madre o el padre es un concepto y no hay relación místico mágica, en realidad es la base de todas las telenovelas . Te molesta lo que yo digo pero en la telenovela la niña que has visto crecer toda la novela, enamorarse, volverse millonaria, pero un día le dicen ‘ella no es tu madre, es tu hermana’, y ella dice ‘eso es imposible porque uno sabe quién es su madre’... la mitad de las telenovelas está construída sobre ese tipo de tramas ”, acotó Ricardo Morán.

En ese sentido, indicó que si el vínculo ‘mágico’ entre la madre y los hijos existiera, la mitad de las telenovelas desaparecerían.

RICARDO MORÁN: MI COMENTARIO FUE TERGIVERSADO

En otro momento del podcast, el productor aseguró que su comentario de hace unos días fue tergiversado y malentendido. “O ha sido usado, como dicen en Estados Unidos, ha sido convertido en un arma innecesaria y que nosotros consideramos básicamente, un argumento de telenovela. En todas las novelas te asignan un padre o una madre o te imponen un padre o una madre en el capítulo 1 y en el capítulo 120 el protagonista descubre que sus padres son otros” , indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea San Martín no le permitió a Juan Víctor celebrar el Día del Padre con su hija: Solo pudo verla por videollamada

Hijo de Magaly Medina sobre la urraca: “Es divertido ser hijo de la bruja mala”

Fleischman a Ricardo Morán por su polémico concepto de madre: “Hay que tener un desorden neuronal para pensar así”