No se dará por vencido. Ricardo Morán sigue con la batalla legal para conseguir que sus dos menores hijos, Catalina y Emiliano, obtengan la nacionalidad peruana. Según reveló el productor, el trámite no procede debido a que no pueden ser inscritos en Reniec, ya que tienen solo un padre.

El exjurado de ‘Yo soy’ empleó sus redes sociales para contar como lleva el proceso judicial que entabló a Reniec. Durante el video, Morán revela que el 18 de octubre apeló otra vez al fallo del Poder Judicial y espera que después de la audiencia los jueces puedan tomar una decisión favorable hacia sus pequeños.

“Ellos son mis hijos genéticos y como dice la constitución, la ley superior de todas las leyes en el Perú, les corresponde su inscripción, su ciudadanía, como ciudadanos peruanos. Reniec se ha negado a darles su ciudadanía, se ha negado a inscribirlos, aduciendo cosas absurdas, hemos apelado a ellos más de una vez”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

“Finalmente, tuvimos que hacer una acción de amparo en el Poder Judicial, el juez falló en contra nuestra, haciendo un absurdo (...) En la audiencia de apelación, los tres jueces escucharon el caso, dos de ellos hicieron preguntas muy pertinentes y el tercero dijo, ‘ah, bueno, entonces estos dos niños son hijos de dos ciudadanos americanos’ , finalizó notablemente incómodo.

Ricardo Morán confiesa que tuvo dos enamoradas

Morán abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram en agosto de este año y respondió algunas interrogantes de sus seguidores. El también productor confesó que, pese a ser homosexual, ha tenido dos enamoradas y además, se refirió a sus pequeños hijos.

Al ser consultado sobre cómo reaccionarían sus hijos cuando se les hable de la homosexualidad, Ricardo Morán dio una lección al dejar en claro que ningún menor nace con prejuicios, pues están llenos de enseñanzas.

“Espero que reaccionen como cualquier persona criada sin prejuicios porque los prejuicios no nacen con los bebes, no es natural ser homofóbico, eso se enseña y a los niños se enseña a respetar a todos”, dijo.

