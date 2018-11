Ricardo Rondón y su comentario machista que incomodó a Erika Villalobos durante entrevista en vivo | VIDEO | FOTOS

Erika Villalobos evidenció su molestia durante una entrevista en vivo que ayer sostuvo, junto a Julián Legaspi, en el programa 'En boca de todos' tras un comentario machista que hizo Ricardo Rondón , quien le preguntó si Aldo Miyashiro le dio permiso para que pueda participar en la telenovela 'Mi Esperanza' y si lavaba, cocinaba y planchaba en su casa antes de ir a las grabaciones de la producción de Michelle Alexander.



Todo se inició cuando Ricardo Rondón en su intento de hacerse el gracioso presentó a Julián Legaspi y a Erika Villalobos en el vivo del programa de 'América Tv'. Todo iba bien hasta que, además de mencionar su currículum y experiencia en Tv, le agregó "es una gran ama de casa, lava, plancha y cocina"

Erika Villalobos sonrió con la descripción pero aclaró que no le gusta planchar, "pero cocino muy rico, eso sí". Sin embargo, tras agradecer la oportunidad que le dio Michelle Alexander para ser parte del elenco de la exitosa telenovela, Ricardo Rondón le dijo que "también debes darle gracias a Aldo Miyashiro que te ha dado permiso para que estés en la novela Mi Esperanza"



En ese momento la expresión en el rostro de Erika Villalobos cambió por completo y le respondió "¿Cómo es eso? Me estás hablando en serio Ricardo. De verdad, ¿a estas alturas del partido esos comentarios estás haciendo? Mi esposo me conoció cuando era actriz, por qué tengo que pedirle permiso"

Ricardo Rondón siguió con su discurso y agregó, sin darse percatarse que Erika Villalobos estaba incómoda, "será Chino, no ve bien, pero tiene leyes en la casa y manda señor, claro".



Erika Villalobos replicó "Él es el hombre de la casa y yo soy la mujer de la casa. ¿Así te tienen a ti, Ricardo? O sea, ¿tienes que pedir permiso?"



Tula Rodríguez tuvo que disculparse con la actriz y manifestar que Ricardo Rondón no tiene idea de lo que es una relación estable y sana.