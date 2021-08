ES UN CERO EN EL AMOR. Ricardo Rondón se confesó este sábado en ‘Estas en Todas’ y reveló que nunca ha tenido suerte en el amor, puesto que las mujeres con las que ha salido lo abandonan por su forma de ser.

“He intentado tener pareja, el problema es que no hay mujer que me quiera. Nunca me han querido. La única relación que he tenido en mi vida duró exactamente siete días, no estoy mintiendo”, dijo en entrevista con Natalie Vértiz.

En ese sentido, reconoció que él es el problema. “El culpable soy yo. Soy renegón, intolerante, no la dejo hablar, hasta cuando duermo hablo, entonces me abandonan, me han dejado. La palabra amor no figura en mi diccionario”, aseguró.

Asimismo, contó que la madre de su hijo Gabriel también lo dejó. “La mamá de mi hijo... tuvimos a Gabriel y se fue, nunca más me quiso ver a mí, a su hijo sí pero a mí no”, confesó.

Ricardo Rondón hizo un llamado para encontrar a una mujer que lo sepa querer. “Alguna mujer que pueda amarme y se quiera apiadar de este ser humano de 56 años, por favor, estoy dispuesto a entregarlo todo”, dijo el conductor.