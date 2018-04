Ricardo Rondón: Su hijo le responde a quienes afirman que ingresó a De vuelta al Barrio por "vara" [VIDEO]

Cuando los hijos de las figuras de la televisión siguen sus pasos se genera un debate interesante acerca de las influencia de sus padres. Es es caso del nuevo jale de la novela "De vuelta al barrio", el joven Gabriel Rondón, hijo del panelista de "En Boca de Todos", Ricardo Rondón.



Gabriel Rondón recibe muchas críticas por su ingreso a la novela "De vuelta al Barrio". El joven afirma que entiende que perciban que su presencia en la novela sea producto de ser hijo de su padre, una figura televisiva.



Gabriel Rondón afirma que su contratación se debe a su experiencia por otras series. "El productor Gigio Aranda me convocó porque ya ha visto mi trabajo, antes participé en la novela 'Pulseras Rojas' de Michelle Alexander, también estuve en 'Amores que matan' y hace poco actúe en una de las historias de la doctora Polo 'Caso cerrado'”, contó.



El joven explicó que se siente muy feliz de participar en "De vuelta al Barrio". “Es como un sueño hecho realidad. Muchos pensaran que el hecho que mi padre (Ricardo Rondón) trabaje en América Televisión es mi vara, pero no es así, cada uno busca su camino, mi padre es mi gran ejemplo, lo adoro, pero sabe que me gusta conseguir mis cosas por mérito propio, sin vara",indicó Gabriel Rondón.



Gabriel Rondón precisó que su personaje tiene relevancia en la relación de Pedrito y Lily. "Las escenas están muy divertidas, Pedrito está celoso de mi presencia y Marcelo el papá de Lily me quiere matar porque soy mayor que su hija. No se pueden perder los capítulos de la serie porque cada día se pondrá más divertida", dijo el actor.

Gabriel Rondón responde sobre su contratación en novela que transmite canal donde trabaja su padre

Mónica Sánchez y Paul Martin hablan de la nueva temporada de 'De vuelta al barrio'