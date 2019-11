Brunella Horna aseguró que su relación con Richard Acuña marcha de maravilla, tras la difusión de las imágenes del programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se observa al excongresista caminando de madrugada por las calles de Miraflores.

“Estamos muy bien. Tenemos una relación de mucha confianza, los dos podemos salir, no tenemos por qué pedir permiso. Ese día (del ‘ampay’), él quería compartir con sus amigos, no veo nada de malo. Yo no quise ir porque tuve días de mucho trabajo. Además, antes de que se emitieran esas imágenes, mis seguidoras ya me habían informado y él también me contó”, sostuvo la rubia al inaugurar su spa ‘Bruna Salón’ en Jesús María.

¿Lo tienes bien ‘chequeado’?

No tengo que mandar seguir a nadie. Las seguidoras todo te cuentan.

¿Y ya te entregó el anillo de compromiso?

Tengo 22 años y todavía no me quiero casar, quizá a los 25 o 26. No creo que un papel o un anillo te hará ‘la esposa’, soy su enamorada. Hay respeto y confianza, no necesito un papel para ser feliz.

¿Están conviviendo?

Sí, soy la conviviente, es mi marido. Siempre digo que es mi marido.

¿Y no habrá por ahí alguna chica que se quiera meter entre ustedes?

Siempre hay, aunque soy bien relajada, pero que se alejen (las tramposas) sino me sale la chiclayana.