Brunella Horna recibió una sorpresa de su pareja, el congresista Richard Acuña. La rubia le contó a sus fans en Instagram que el parlamentario le envió a su casa un arreglo floral. Esto, porque durante la semana, no habían podido estar juntos por sus apretadas agendas.

Por ese motivo, Richard Acuña quiso ser detallista con la joven empresaria y la sorprendió con el regalo. Brunella Horna mostró su emoción en Instagram al compartir fotos y videos del momento en que se da cuenta de sus flores.

"Me doy con una sorpresota. Mis flores. ¡Están hermosas! Richard siempre me sorprende de verdad", dijo Brunella Horna en su video en Instagram. Pero no quedó ahí, la rubia quiso leer la tarjeta que el congresista le envió.

Brunella Horna leyó la primera línea de la tarjeta en voz alta, pero mientras más avanzaba, se arrepentía de hacer pública la declaración de amor de Richard Acuña y, seguramente, por el voltaje de las palabras del congresista, es que se arrepintió.

"Bueno voy a leer su carta... Voy a hacerla pública. Dice 'Mi reina', uhm... mejor no. Es que esta semana ha sido súper difícil porque hemos estado muy separados", dijo Brunella Horna en su video de Instagram.

En conversación con América Espectáculos, Brunella Horna confesó que la sorpresa de Richard Acuña la hizo emocionarla hasta las lágrimas. “Me mandó unas flores agradeciéndome por entender su trabajo, así que es lindo eso”, declaró la rubia.

