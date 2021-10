Tras conocerse el fin de la relación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Richard Acuña, presidente del club César Vallejo donde juega el futbolista, se pronunció a favor del jugador de su plantel.

En una reciente entrevista, el excongresista señaló que el vínculo entre el ‘Gato’ y el equipo no se verá afectado tras el escándalo del que ha sido protagonista su esposa Melissa Paredes, quien fue ampayada Anthony Aranda, bailarín de “Reinas del Show”.

“Él es jugador de la institución, está entrenando. Sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Si juega o no es un tema de ‘Chemo’ Del Solar, en lo deportivo yo no me meto. Creo que cuenta con todo el apoyo del club, creo que en estos momentos sigue trabajando sin ningún problema. Él ha ido a entrenar normal, su vínculo no sufrirá ningún riesgo”, declaró para Wapa.

La pareja de Brunella Horna también se refirió a la advertencia que hizo Melissa Paredes sobre tomar acciones legales contra el padre de su hija.

“En la vida personal no intervenimos, eso es un tema del deportista. Él tiene una relación contractual con nosotros, respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene. No nos compete las decisiones y acciones que él vaya a tomar”, resaltó.

Melissa Paredes rompió su silencio

Melissa Paredes se presentó la mañana de este jueves en “América Hoy” para dar su versión del ampay que protagonizó con Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del Show”, y su situación con su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“Rodrigo sabía, sí, habíamos acordado llevar la fiesta en paz. Se supone que nos íbamos a separar de forma tranquila”, dijo la modelo visiblemente incómoda durante su aparición en el programa ‘América hoy’.

Melissa aseguró que ella y Rodrigo Cuba ya habían conversado hace meses sobre su separación y que él la sorprendió informando a través de un comunicado que no sabía del fin de su relación. “Él no sabía desde ayer, eso es mentira”, indicó la modelo al asegurar que su separación ya estaba conversada con el padre de su hija.

