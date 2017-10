Richard Acuña pierde los papeles con periodista que le mencionó a Brunella Horna [VIDEO y FOTOS]

El congresista del partido Alianza para el Progreso, Richard Acuña,sostuvo un fuerte intercambio de palabras contra el periodista de Willax, Jaime Chincha. El hecho se produjo vía Twitter.



El legislador tildó de asalariado al periodista por informar que la Universidad Cesar Vallejo, propiedad de César Acuña, papá de legislador, mantiene convenios con la Corte de La Libertad. Jaime Chincha dio a entender que esto sería obstáculo para que jueces y fiscales investiguen al hombre fuerte de Alianza Para el Progreso.



El legislador Richard Acuña indicó que el informe periodístico presentado por Jaime Chicha es una cortina de humo. "Una vez más un asalariado como @JaimeChincha haciendo cortinas de humo. Quienes son tus jefes? Odebrecht? GyM? Mal x #Wilax en darte tribuna", escribió el congresista.



El periodista no se quedó callado y le respondió. "¿Ofender? Una denuncia con pruebas no ofende sino debe tener respuesta. No te vayas por las ramas; sino terminamos hablando de Brunelita", escribió Jaime Chincha en respuesta al tuit de Richard Acuña.



Esto despertó la cólera de Richard Acuña que escribió un furibundo tuitt en contra del periodista. "Más vergüenza aún hablando de una mujer. Imagino que no tienes madre, hermana o hijas. Todo lo qué haces por un 👏 de tus jefes", escribió el legislador.



Richard Acuña y Brunella Horna mantiene una relación sentimental desde hace unos meses. En junio, diferentes programas de espectáculos mostraron imagenes de la parejita en una discoteca. Sin duda, el legislador saca las garras cuando se trata de defender a la modelo.

