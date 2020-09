El destacado imitador Carlos Álvarez anunció que dejará de imitar a Richard Swing, porque ‘todos están colaborando en darle importancia a un personaje que no la tiene’ y que como una broma, ‘ya estuvo bueno por un tiempo’.

En una entrevista con el portal de noticias Limay.pe, el humorista consideró que ‘todo tiene un limite y se le ha dado demasiada pantalla a Swing’.

“Está bien como broma un tiempo, pero esto se ha pasado de la raya. He decidido cancelar la imitación. Por el momento no lo voy a hacer. Todos estamos colaborando a ponerlo en el escaparate y dándole importancia a un personaje que de verdad no la tiene, para nada”, expresó.

Álvarez agregó que no tiene nada contra Swing; pero que se le ha puesto en un pedestal. “Ha pasado del chiste y de la broma a algo inaceptable”, afirmó.

RICHARD SWING PIDIÓ QUE CARLOS ÁLVAREZ ‘NO SEA TAN TÓXICO’

Días antes cuándo a Richard Swing le preguntaron por las imitaciones que hacían de él Carlos Álvarez y Jorge Benavides, respondió que ‘es un honor que dos grandes cómicos pueden parodiarlo’, pero le dedió unas palabras a Álvarez.

“A Carlos Álvarez sí le digo algo: Carlos Álvarez no puede ser tan tóxico con mi imitación, porque él también es artista”, manifestó.

MIRA LA IMITACIÓN DE RICHARD SWING EN EL WASAP DE JB

Otra divertida imitación de Richard Swing en el Wasap de JB. (Captura Latina)

