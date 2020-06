SE PRONUNCIÓ. Luego del polémico video difundido por Panorama donde se ve a Richard Swing diciendo que fue él quien hizo que la exministra de Cultura, Sonia Guillén, renuncie a su cargo tras su polémica contratación durante la pandemia, el controvertido personaje de la farándula usó sus redes sociales para defenderse. En ese sentido, aseguró que todo se trató de una parodia.

A través de una publicación en sus redes sociales, Ricardo Cisneros aseguró que la grabación fue hecha previo acuerdo con un músico, al que identificó como Fernando Nightingale.

“(Están) patinando con una videollamada que es una parodia y una burla de mí mismo acordada con un músico llamado Fernando Nightingale quien vive en New Jersey”, escribió Cisneros.

El cantante acusó a esta persona de “traidor” por haber difundido el video sacado de contexto cuando se trataba de una llamada privada.

“Tengo todas las pruebas en audio y WhatsApp que esa video llamada fue una parodia, una broma y una imitación tal cual Carlos Álvarez la hace con mi persona”, aseguró, para luego indicar que enviará cartas notariales por la que calificó como una “difamación agravada en señal abierta”.

El programa “Panorama” difundió la noche del último domingo un video que registra una conversación entre el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, y un interlocutor desconocido. En las imágenes se aprecia al artista ufanarse de la renuncia de la arqueóloga Sonia Guillén como titular del Ministerio de Cultura el último viernes.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó.

Tras la difusión de la grabación, y consultado por El Comercio, el cantante aseguró ese mismo domingo: “No soy yo. Y esa no es mi voz”.

Este lunes, el Ministerio Público intervino oficinas del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno para recabar información relacionada a las contrataciones que favorecieron a Richard Swing en los últimos dos años.

Son muchas las difamaciones agravadas abiertas durante 13 días seguidos que se han hecho sobre mi MAQUIAVELICAMENTE, LO... Publicado por Richard Cisneros en Martes, 2 de junio de 2020

TAMBIÉN PUEDES LEER

Melissa Klug se pronuncia y le manda chiquita a Samahara Lobatón tras anunciar que está embarazada de cuatro meses: “Las puertas de mi casa están abiertas cuando reflexionen”

Lorena Álvarez sobre Juliana Oxenford: “La respeto mucho y la admiro, pero no es mi ‘pataza’”

Miguel Cevasco: Sus amores, su paso por Universitario y la selección peruana y lo más increíble que le tocó vivir en el fútbol | ENTREVISTA

La ‘Foquita’ mantuvo conversaciones con Valeska Ivanova, una animadora de ambiente: “Me escribió pensando que era una mujer biológica”