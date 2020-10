Richard Swing denunció a vecino que le gritó “payaso” y luego lo agredió en su edificio

Richard Swing brindó una conferencia de prensa a las afueras del edificio donde vive y, a diferencia de otras veces, esta vez un vecino apareció para llamarlo payaso y pedirle que se retiren de la propiedad. Sin embargo, el polémico personaje luego lo denunció por una presunta agresión física.

“¿Siguen con la misma vaina? Llévense a este payaso para el parque no j....”, fue lo que dijo el vecino de Richard Swing al ver la gran cantidad de periodistas que lo entrevistaban, según el informe de ‘Amor y fuego’.

Momentos después, Richard Swing abandonó su vivienda para luego acudir a la comisaría argumentando que el vecino lo agredió y lo insultó al interior de su edificio.

Richard Swing denunció a vecino que le gritó “payaso” - TROME (Video: Willax)

“Este señor comenzó a insultarme con improperios hasta mi departamento, me ha llamado ‘homosexual de m’ y me dijo que me va a matar. Disculpen las palabras, pero me dijo que soy un hijo de p.... Tengo todas las pruebas. Ese señor es un homofóbico. Me tiró un puñete y justo donde me he realizado una operación (mostró su cuello). Está que me duele. Yo me hice a un costado, por eso lo voy a denunciar de agresión", comentó Richard Swing.

Manuel Enrique Rojas Ruedas sería el nombre de la persona que lo agredió, según indica la denuncia de Richard Swing. El pintoresco personaje llego a su vivienda acompañado de la policía para seguir con las investigaciones del caso.