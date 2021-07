LO CONFUNDEN. Su momento de polémica ya pasó, pero quiere continuar con el show. Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, hizo una transmisión en vivo en la red social de moda “TikTok”, sin embargo, no contó con que un usuario lo ‘trolearía’ por su parecido con la cantante criolla Lucía de la Cruz.

El momento fue capturado por una joven, quien lo compartió en la plataforma y lo volvió viral causando la risa de muchos. En las imágenes se observa a un sorprendido Richard Swing que no capta el mensaje hasta leer que le piden saludos a la ‘Neka Army’.

“A ver, a ver, ¿quién es? Me dice ‘Lucía de la Cruz mándame saludos a la Neka Army’, por favor”, dijo el polémico personaje soltando una tímida risa.

Richard Swing pide que lo llamen 'Tío Richi'

Sin embargo, el cantante, quien en los últimos meses fue pantalla por verse involucrado en el gobierno de Martín Vizcarra, supo tomar con gracia el momento e incluso pidió que lo llamen “Tío Richi”.

“Oe no seas atrevida, qué es eso de Lucía de la Cruz, tío Richi se dice, Tío Richi y te mando saludos, ay dios mío esta gente es tremenda”, señaló.

LUCÍA DE LA CRUZ LE ‘HACE EL PARE’

La destacada cantante criolla, Lucía de la Cruz, ya se había pronunciado el año pasado sobre Richard Swing al advertirle que no la vuelva a mencionar para nada, esto luego que se conociera que el personaje había cobrado miles de soles por participar de campañas políticas como artista.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo, no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca ¿me entiendes?”, escribió.