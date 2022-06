El siempre polémico Richard Swing salió nuevamente al frente y esta vez en medio de la polémica de los chats que el expresidente Martín Vizcarra sostuvo con la excandidata al congreso Zuly Pinchi, quiénes habrían tenido un encuentro en el hotel Monasterio, en Cusco, según un reportaje del programa dominical Panorama.

En medio de esta polémica, Richard Swing reapareció para manifestarse al respecto y crear su propia versión del popular hit “Mi Bebito Fiu Fiu” de Tito Silva.

Richard Swing no lo pensó dos veces y dio su versión de los hechos reeditando la canción “Mi bebito fiu fiu”, dedicada a Martín Vizcarra. El polémico personaje tildó al expresidente de “pinochito”, pues para él, Martín Vizcarra mintió e incluso lo negó, como a Jesús de Nazareth, al decir que no era su asesor durante su tiempo de gobierno.

A través de su cuenta en Tik Tok, Richard Swing colgó un video donde le canta a Martín Vizcarra “Pinochito fiu fiu” y revela detalles del vínculo que tuvo con él mientras fue mandatario del país.

“Pinochito de chocolate, no me nombres a mí, porque todo el mundo sabe que eres un Pinochín porque siempre me negaste más que Pedro a Jesús, fui leal y fiel, fui tu asesor, Pinochito Fiu fiu ”, se le oye decir.

Como se recuerda, durante el gobierno de Vizcarra se desató el escándalo por la contratación de Richard Swing por lo que Martín Vizcarra decidió retirarlo de su equipo para así evitar el escándalo y que se siga hablando de ese tema pues Richard ganaba cuantiosas sumas de dinero por sus servicios al Estado.