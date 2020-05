UN CUMPLEAÑOS DISTINTO. Patricia Portocarrero fue entrevistada en el programa En Boca de Todos donde recibió un saludo de cumpleaños de parte de todos sus compañeros. La emociones estuvieron a flor de piel cuando Ricardo Rondón mencionó la partida de Richiboy de este mundo.

Patricia Portocarrero celebró sus 47 años y recibió el saludo de sus colegas, actores con los que ha compartido roles en producciones de América Televisión. La actriz reflexionó sobre la vida y la muerte. “Hay que celebrar más que nunca la vida, si estamos con salud estamos acá, celebremos que podemos hacerlo” , menciona.

Además, Patricia Portocarrero también hizo una mención a todas las personas que habían partido de este mundo por la pandemia del Coronavirus. “Para los que se fueron, pienso en alguien en particular, igual también, el paso de esas personas por la vida es importante porque nos deja enseñanza, por aquellos que se fueron sigamos para adelante”, indica la actriz.

Ricardo Rondón, el conductor de En Boca de Todos, aprovechó el mensaje de Patricia Portocarrero para hacer referencia a Richiboy. “Siempre estarán, nosotros extranaños a Richiboy de muchos programas, tuve la oportunidad de trabajar con él, Richard, hoy, mañana y siempre hasta más alla”, precisó. Estas palabras conmovieron a la actriz quien rompió en llanto.

Patricia Portocarrero llora por partida de Richiboy (TROME)

BUEN VIAJE, RICHIBOY

Lesly Castillo publicó un extenso mensaje que da luces sobre la salud emocional de Richiboy, productor general que fue víctima del COVID-19.

Lesly Castillo se siente muy apenada por lo sucedido con Richiboy, quien partió de este mundo el pasado domingo. “Que triste noticia no lo puedo creer la ultima vez q me llamaste me dijiste q no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí no te hice caso pensé que solo era tu depresión. Me entristece saber que no estarás con nosotros”, escribe la exmodelo.

Lesly Castillo también revela que Richiboy fue abandonado por su anterior casa televisiva. “Me da bronca que no te dieran la oportunidad, que no te hayan tomado en cuenta porque la tv es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo, sé todo lo que pasabas”, continúa la exmodelo en su publicación de Facebook.

Finalmente, Lesly Castillo revela que Richiboy pasaba por un cuadro agudo de depresión. “Amigo, sé que no solo estabas mal por eso, mas la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso, gente que si tiene talento tiene que irse 😭discúlpame no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz richieboy😭”, finaliza la exmodelo.

El mensaje de Lesly Castillo se volvió viral en redes sociales y muchos cuestionan el mal comportamiento que habría tenido casa televisora que albergó a Richiboy cuando fue productor general del desaparecido programa La Noche es Mía.

Richiboy y su mamita en tierno video viral (TROME)

