MUCHAS EMOCIONES. Xoana González lamentó la partida de Richiboy de este mundo con una extensa publicación en Instagram. En el mensaje destacó todas las cualidades de quien fue el productor general del desaparecido programa La Noche es Mía.

Xoana González sintió que la mejor manera de homenajear al productor era a través del arte, específicamente, de la pintura. “Te voy a extrañar amigo, hoy te recordé y te quise pintar algo para vos, pude recordar anécdotas y reír y ya recordarte con alegría, ayer estaba muy dolida y enojada con la vida”, escribió la modelo.

La también actriz precisó que Richiboy siempre vivirá en el recuerdo de todos sus amigos. “Vivirás siempre en los recuerdos que conseguiste en las personas...Mi jefe en la noche es mía, mi compañero de anécdotas bizarras y mi amigo cómplice”, precisa Xoana González.

En la extensa publicación, Xoana González destaca la amistad incondicional que le proporcionaba Richiboy. “Una de las pocas personas que se acordó de mi cuando estuve 1 año y medio encerrada en mí ( que es peor que cualquier encierro de cuarentena, lo juro )El primero que vino a visitarme cuando volví a lima... quedo pendiente ir a esos lugares turbios en Buenos Aires”, comenta la modelo.

Xoana González enumera todas las actividades que ya no podrá realizar con el productor. “Reírnos, preguntarte si necesitas algo, me quedo pendiente decirte lo mucho que me ayudaste y me apoyaste cuando tenía mis crisis de pánico o ataques de llanto en el canal, me encantaba escuchar tus anécdotas tóxicas 🤣🤗 me hacían sentir que no era la única loca”, indica la modelo.

Finalmente, Xoana González cuenta que hace poco tiempo revisó material audiovisual de su paso por La Noche es Mía y recordó los gratos momentos que compartió con Richiboy. "Hace poco subí unos vídeos de algunos bloopers de la Noche es Mía y pensé en escribirte, decirte lo mucho vales, pero sin embargo lo deje para después, ya ni te lo puedo decir... o quizás si, cerrando los ojos y recordando siempre tu sonrisa y tu " oye mi loca" y dejándote ir en paz a donde tengas que ir, sos luz, sos amor que dejaste en otros corazones, sos evolución y sobre todo sos libertard. Qepd", son las palabras con las que cierra su emotivo mensaje al productor.

