El cantante Ricky Santos afirmó que su etapa en los concursos de canto terminó, que quiere darse a conocer con su propia música y va a sorprender a su público incursionando en el género regional mexicano con el tema ‘El Ruego’.

Ricky tras tu participación en ‘El Retador Chile y México cierras el 2022 estrenando una canción, ¿Cuéntanos de tu nueva producción musical?

‘El Ruego’ es el nombre de este nuevo bebé musical que viene en camino, lleno de desamor, dolor y realidad. Este sencillo está escrito con el corazón y que mejor que acompañado por la sabiduría musical del gran productor musical Chris Fernández en Ozzuary Récords.

¿Cuál es la propuesta musical en ‘El Ruego’?, ¿ qué género musical pertenece?

Es una propuesta musical totalmente nueva en este país ya que nos aferramos al género regional mexicano derivado al pop ranchero.

¿Cómo decides producir esta canción?

Después de grabar en México para Televisa y Univisión me di cuenta que este género está en mis venas y tenía que escribir sí o sí algo así. Termino de componer cuando llamo a Chris y se la mando para ver que se podía hacer. Me respondió a los segundos con una respuesta positiva y lo que viene después en sus manos es magia ya que él es unos de los mejores productores peruanos.

¿'El Ruego es una historia personal?

No sé si contar todo ya que en la canción se cuenta un detalle tremendo. Solo puedo comentar que es una historia que me pasó cuando era más jovencito y duele un poco ya que no es fácil que te dejen por dinero.

Estuviste en México y Chile, ¿Perú sigue siendo un mercado importante para tu carrera musical?

Perú siempre será un mercado importante ya que hay amor, amigos, seguidores y fans que siguen mi carrera con el alma. Mi esposa es peruana y mi hija también, entonces hay muchos factores que amarran mi corazón a siempre querer volver.

¿Volverás a los programas de competencia de canto?

Después de haber cantado en tantos programas en diferentes países, tomé la decisión de dejar de poner en tela de juicio mi talento y mis ganas de salir adelante, pero se viene mucha música y en diferentes géneros.

¿Cuál es tu mayor reto para el 2023?

Hacer que la gente escuche mi música y llegue a sus corazones. Que dediquen mis temas y el día de mañana cantar en vivo en todos lados, es mi sueño llegar a cada alma y robársela con mi música.

