Ricky Santos, el imitador a Luis Miguel, está en el camino de encontrar su propia voz como solista. Es chileno de nacimiento, pero afirma que se siente peruano y está agradecido por las oportunidades que se le han presentado en la vida.

“En Latina me dieron la oportunidad de ser reportero de ‘Mujeres al mando’ por casi un año y después de eso tuve una secuencia en el programa ‘Tengo algo que decirte’, que se llamaba ‘Cambio extremo’. Entonces, fue genial que me den la oportunidad de ser Ricky Santos en la comunicación y la música. Es por eso que estoy tan agradecido con el Perú”, afirmó.

Y ahora has lanzado una salsa...

Se llama ‘De los besos que te di’, es una salsa romántica, de despecho. Ha funcionado bien, de hecho hace unos días fui a un restaurante y la estaban tocando. Me paso que pago la cuenta, me paro para irme y viene la misma chica que me atendió a pedirme un autógrafo. Creo que yo era el más emocionado.

Estás buscando tu camino en la música con tu propia voz, pero la imitación de ‘Luis Miguel’ te abrió muchas puertas.

Muchísimas. Desde cantarle a una persona en su casa hasta poder grabar un comercial para un banco. Pero, también me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente, recorrer otros países, comunicarme con productores muy importantes cercanos a Luis Miguel . Entonces, estoy muy contento, feliz.

Sabes que no será fácil que la gente te conozca como solista.

Tengo la idea, en la cabeza, de sacarle la michi a la canción, de darle con todo, de hacerle mucha publicidad para que la gente conozca la canción y me apoye con este proyecto.

Tú eres chileno de nacimiento, pero prácticamente te sientes un peruano más.

Sí, bueno imagínate un chileno que haya nacido el 28 de julio, ¿dónde van a encontrar? Mi esposa, mi hija, que son mis grandes amores, son peruanas.

Por cierto, tu bebé pasó por complicaciones en su salud, ¿cómo está?

Ya está superbién, ha mejorado bastante. Está comiendo por la boquita de forma muy normal, comiendo papilla. Cumplió un año el 4 de agosto y estamos ahí dándole con ella, orando mucho y agradeciéndole a toda la gente que podemos. ¿Cuántas veces oraron por nosotros?, ¿cuántas veces nos ayudaron?, así que estamos súper agradecidos con el Perú y toda su gente.

Fueron momentos difíciles que los unieron más como familia.

Tengo una familia maravillosa, estamos súper unidos, que es lo más importante.

¿Qué se viene para Ricky santos?

Tengo algunos proyectos televisivos. Estuve en ‘El retador’, en México, y se han presentado algunas oportunidades por allá y Latina también me está abriendo las puertas. Y, bueno, todo lo que sea promoción y exposición vamos tomarlo en cuenta y aceptarlo para así hacer crecer la marca Ricky Santos y lograr todo lo que uno quiere lograr con el equipo de trabajo.

También tienes un concierto...

Sí, voy a cantar por primera vez mis propias canciones. Este domingo 5 de setiembre en el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco. Me van a acompañar Farik Grippa, Randy Feijoo y en la conducción estará Adolfo Aguilar.