El cantante Ricky Santos, más conocido como el imitador de Luis Miguel, es el nuevo jale del ‘Grupo 5′ y los acompañó en su exitosa gira por Estados Unidos. Además, afirmó que se siente cómodo cantando cumbia.

“La propuesta de ingresar al ‘Grupo 5′ me llegó de Elmer Yaipén por medio de mi amigo Pedro Loli. Me preguntó si me gustaría ir a Estados Unidos con la orquesta en su gran gira por ciudades americanas y por supuesto que acepté, no tenía que pensarlo dos veces”, comentó.

¿Fue toda una sorpresa para ti?

La verdad me sorprendió mucho ser convocado, el ‘Grupo 5′ es la agrupación más importante en la industria de la música peruana y que se hayan fijado en mi talento es una gran alegría. Respeto y tengo mucha admiración por el ‘Grupo 5′.

Te sientes cómodo en la cumbia, porque tú cantas música romántica y hasta has incursionado en la salsa...

Me siento muy cómodo cantando cumbia porque son temas románticos y eso me llevó a interpretar con todo el corazón en cada escenario que nos tocó cantar. Ha sido una gira exitosa como tiene que ser para una agrupación querida por millones de peruanos y extranjeros.

Ahora eres el Luis Miguel de la cumbia...

Luis Miguel solo hay uno (risas). Encasillarlo en la cumbia sería cambiarle la imagen totalmente a mi ídolo. Ricky Santos cantando cumbia es lindo. Es la primera vez que canto cumbia en mi segunda casa que es el Perú. Ha sido una gran experiencia rodeado de profesionales y gente muy cariñosa conmigo.

¿Qué proyectos tienes en camino?

Se vienen muchos proyectos. Voy a presentar un concierto junto a mi amigo Pedro Loli este miércoles 29 en el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco, con un repertorio musical de géneros que nos identifican y después sigue mi gira por Chile todo enero y febrero.

Ricky Santos, imitador de Luis Miguel, busca su propio camino en la música

Ricky Santos, el imitador a Luis Miguel, está en el camino de encontrar su propia voz como solista. Es chileno de nacimiento, pero afirma que se siente peruano y está agradecido por las oportunidades que se le han presentado en la vida.

Y ahora has lanzado una salsa...

Se llama ‘De los besos que te di’, es una salsa romántica, de despecho. Ha funcionado bien, de hecho hace unos días fui a un restaurante y la estaban tocando. Me pasó que pagué la cuenta, me paro para irme y viene la misma chica que me atendió a pedirme un autógrafo. Creo que yo era el más emocionado.

Estás buscando tu camino en la música con tu propia voz, pero la imitación de ‘Luis Miguel’ te abrió muchas puertas.

Muchísimas. Desde cantarle a una persona en su casa hasta poder grabar un comercial para un banco. Pero, también me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente, recorrer otros países, comunicarme con productores muy importantes cercanos a Luis Miguel . Entonces, estoy muy contento, feliz.

