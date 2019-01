Ricky Trevitazo asegura que no tiene deuda por pensión de alimentos, pero su actual esposa revela que acaba de pagarla

Salió libre. Ricky Trevitazo fue liberado luego de permanecer detenido en el 47 Juzgado Penal de Lima. Según el parte policial, el cantante tenía una orden de requisitoria por no pagar pensión de alimentos.

Sin embargo, tras haber estado desde el domingo por la noche en la comisaría y luego trasladado al Juzgado penal, Ricky Trevitazo fue liberado. Según su abogado, Pablo Vergaray, el cantante tenía una deuda anterior que ya fue pagada, pero que no la notificó.

Apenas salió libre, Ricky Trevitazo brindó unas declaraciones sobre lo sucedido. Según el intérprete de Skándalo, todo se debió a un mal manejo de su ex abogado quien no había actualizado sus datos de vivienda, por lo que nunca le habría llegado las notificaciones del juzgado.

"No tengo ninguna deuda actualmente. He cambiado de abogado, porque el anterior no había una actualización de datos. Me llegaban notificaciones donde yo ya no vivía, que era la casa de mis papás y yo vivía en San Miguel", declaró Ricky Trevitazo.

El cantante aseguró que él no tenía nada que temer porque él ha cumplido con todas sus obligaciones como padre. Sin embargo, Ricky Trevitazo deslizó que no sabía cómo podía comportarse su exesposa.

"Se ha podido solucionar y no ha pasado a mayores. El descuido ha sido del abogado anterior. Todo actualmente está bien y zanjado. El que no la debe, no la teme. No sé cómo pueda proceder la contraparte. Actualmente con mi exesposa tengo una buena relación", señaló Ricky Trevitazo.

Sin embargo, durante el programa de Válgame Dios, Karla Tarazona informó que la actual pareja del cantante le contó que acababan de pagar la deuda para que Ricky Trevitazo fuera puesto en libertad.

Cuando la reportera le preguntó por esta situación, el cantante prefirió no responder e ingresó rápidamente a su vehículo. Dentro, conversó con su abogado Pablo Vergaray.