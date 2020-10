EN POLÉMICA. Ricky Trevitazo se ha visto nuevamente afectado por la disputa legal que mantiene la mujer que le alquiló el local donde ahora tiene su restaurante, ubicado en Bellavista, y la supuesta verdadera dueña del predio.

En esta última oportunidad doña Yolanda Velásquez, quien dice ser la propietaria, lo acusó de haber manipulado el medidor de agua de toda la vivienda (él solo trabaja en el primer piso) y haberle cortado el suministro.

En declaraciones a Amor y Fuego, el ex Skándalo aseguró que tuvo un problema con sus tuberías y el gasfitero que contrató tuvo cortar el agua para arreglar el desperfecto.

“Hubo un problema de agua acá ¿yo qué hago? la llamo a ella que me alquila (Cindy Toro), la llamo a preguntarle si puedo bajarle el agua para arreglar el caño un ratito, que es una urgencia, no se me vaya a inundar el restaurante”, contó Ricky Trevitazo, quien aseguró que quien manipuló el medidor fue el técnico.

La mujer que le alquiló el local le habría permitido cortar el agua, aunque minutos después bajó la señora Yolanda a reclamarle. “Yo no tengo nada que ver acá, el problema es de la dueña, yo soy el inquilino nada más”, explicó el cantante.

Por su parte, la señora Yolanda contó a Amor y Fuego que tiene dos cámaras instaladas en el frontis de su vivienda, gracias a las cuales se pudo percatar que quien cortó el agua fue Ricky Trevistazo.

Cabe indicar que por el problema existe una ocurrencia policial, aunque el empresario asegura que tiene un contrato notarial. “Ese es mi escudo”, se defendió.

Finalmente, la señora Yolanda dijo para Amor y Fuego que su demanda para desalojar a Trevitazo ya fue admitida.

