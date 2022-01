POLÉMICO. El gobierno de Pedro Castillo volvió a modificar el toque de queda en nuestro país debido al aumento de número de casos COVID-19 por la variante Ómicron, sin embargo, esto no fue del agrado de Ricky Trevitazo. El artista explotó en sus redes sociales contra la actriz Irma Maury, pues ahora tendrá que quedarse en casa a partir de las 11:00 p.m.

A través de su Facebook, Ricky Trevitazo arremetió contra las nuevas normas del Gobierno y recalcó que las iba a incumplir porque tiene una familia que mantener.

“¿Toque de queda a las 11? ¿Cuál es el fin? Bastante voy a hacer caso a sus normas, lo siento, tengo que trabajar, en otras palabras no me jod**”, dijo. Sin embargo, no esperó que la actriz Irma Maury le respondiera el comentario, por lo que arremetió contra ella.

“Tienes que obedecer nomás, sino te meten preso. Estamos en la etapa de obedecimiento en todo el planeta y esto es solo el principio”, señaló la conocida actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Al respecto, Ricky no dudó en contestarle y le increpó por pedirle que haga caso a las normas. La tildó de maestra, pero cuestionándola fuertemente.

“¿Obedecer? Disculpe maestra, pero tengo que atender un restaurante nocturno y por otro lado, tengo un trabajo cantando de forma noctura. Bueno, digamos que obedezca las normas, ¿acaso el Gobierno va a alimentar a mis hijos, pagarles los estudios, pagar la luz, agua, etc? Por favor, con todo respeto se lo digo, antes de escribir algo, hay que ponerse en los zapatos del otro”, sentenció.

Ricky Trevitazo cuestiona a Irma Maury por pedirle que acate el toque de queda. Foto: Facebook.

IRMA MAURY PIDE DISCULPAS

Al notar la incomodidad de Ricky Trevitazo por su comentario, Irma Maury volvió a escribir en su post de Facebook, pero esta vez para pedirle disculpas si se incomodó con lo que dijo.

“Ricky, sí pues, son realidades diferentes. Disculpa si te incomodó mi comentario, no volveré a incomodarte nunca más, que tengas un buen día”, cuestionó.