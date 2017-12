Ricky Trevitazo le da duro a líder de Clavito y su Chela y defiende a Luigi Carbajal

Ricky Trevitazo defendió a Luigi Carbajal , asegurando que no es un ‘acosador sexual’ como afirmó Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’, en el comunicado que emitió para hacer público que lo separó de su orquesta al sobrepasarse con su novia y bailarina Andrea Fonseca (21).

“Dejé ese mensaje en el Facebook de Luigi porque lo conozco, es como mi hermano y sé que no es capaz de esas cosas; si fuera verdad, no lo apoyaría. Estuve con él, me dijo: ‘Tú confía en mí, no hice nada’...Ese señor (Robert) tiene una vida desordenada, para alcoholizado, no llega a los eventos -como pasó en Italia- y también tengo referencias de las chicas que han estado en su grupo. Incluso, cuando murió su pareja (Greis), a las dos semanas estuvo con otra persona, eso es no tener escrúpulos. Para mí es un patán”, precisó Ricky Trevitazo.

Pero Andrea dijo que exiten conversaciones de WhatsApp

No sé nada de mensajes de WhatsApp, pero tal vez este señor, al ver que la cumbia bajó y a él no le está yendo bien en sus shows, quiso embarrar a Luigi para figurar.



¿Cómo lo notaste?

Tranquilo.



¿No temes que Clavito pueda demandarte?

No, que me mande la carta que quiera, en su cara se lo digo. Me gustaría que la prensa le pregunte a su actual pareja (Andrea) si es que la golpea. Creo que se le puede voltear la tortilla, la maldad no se paga con maldad, se paga con la verdad.



(C. Chévez)



