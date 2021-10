El cantante Ricky Trevitazzo contó que lleva 17 años junto a su esposa Brenda Vargas, y reveló que el éxito de su matrimonio es que son un equipo que están juntos en las buenas y las malas. Además, lamenta lo que está viviendo Melissa Paredes pues todos la han lapidado por un error que cometió y sin conocer toda la historia de su relación con el ‘Gato’ Cuba.

“Con mi esposa vamos a cumplir 11 años de matrimonio, pero juntos tenemos 17 años, toda una vida. Desde que empezamos nuestra relación hemos tenido muy buena comunicación y es la base para poder entendernos y sacar adelante el matrimonio; además, nosotros somos un gran equipo”, comentó Ricky Trevitazzo.

¿Tu esposa siempre ha entendido tu trabajo?

Claro, ella sabe que soy una persona muy leal y todo lo que hago es para sacar adelante a nuestra familia. Cuando nos casamos, el cura nos dijo ‘juntos en las buenas y malas’, y así ha sido siempre. Durante la pandemia me quedé sin ingresos, pero ella siguió en su chamba y salimos adelante. Yo me puse a vender de todo, empecé con las mascarillas, luego las donas y hacía hasta el delivery de mis hamburguesas.

Además, no eres de exponer tanto tu relación...

Como todas las parejas nosotros tenemos nuestros problemas pero siempre los conversamos y solucionamos entre cuatro paredes, somos inteligentes y siempre hemos salido adelante.

Ahora existe una ola de separaciones en la farándula...

Me he enterado de algunas y me apena lo que está pasando Melissa Paredes, pues solo conocemos una parte de la historia y todos la lapidan, como si nadie hubiese cometido un error en la vida. Debemos ponernos en los zapatos del otro y no ser tan desgraciados para arruinarle la vida.

¿Cómo te va con la música?

Estoy con muchos proyectos y el más inmediato es que lanzaré en unos días un tema nuevo que grabé con mi amigo Luigi Carbajal y empezará a sonar en algunas radios. Nosotros estamos trabajando juntos, sobre todo en provincias realizando shows en locales formales y donde se respetar los protocolos de bioseguridad porque la pandemia no ha acabado.

También tenían una gira pendiente...

Sí, quieren que vayamos a Europa pero estamos definiendo fechas, quizás sea para el próximo año. Lo más inmediato creo que será hacer alguna gira por países como Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia, pues hay muchas fans que nos escriben.