El cantante Luigui Carbajal comentó que se encuentra preocupado y nervioso al conocer que su socio y amigo Ricky Trevitazzo ha sido víctima de los extorsionadores, quienes lo han llamado para pedirle dinero para dejarlo trabajar.

“Ricky me contó que lo llamaron para extorsionarlo y eso me ha dejado muy preocupado y algo nervioso, pues trabajamos juntos y yo también podría estar en la mira de los delincuentes”, comentó Luigui Carbajal.

¿Antes haz recibido alguna amenaza por parte de delincuentes?

Nunca. Pero tampoco quiero pasar lo que han vivido figuras de la música como Brunella Torpoco y mi amigo Giovanni Kral, quienes han recibido balazos en sus autos. Es algo para preocuparse y espero que Ricky haga la denuncia respectiva para que la policía tome cartas en el asunto. Nosotros trabajamos como todos los peruanos, no somos millonarios y viajamos mucho porque nos contratan en provincia, pero no tenemos lujos y debemos de mantener a nuestras familias.

¿Este hecho te obligará a darte una pausa en la música?

Por mi parte no, nosotros como cualquier persona tiene que trabajar para salir adelante. Esta semana se suponía que teníamos que estar en Europa para cumplir unos shows, pero hubo problemas con la otra orquesta que iba a acompañarnos y todo se ha postergado. Pero seguimos chambeando, buscando fechas e invirtiendo en grabar temas nuevos, hacer videos, pues es lo que el público nos pide.

SE QUEDÓ SIN PICHANGAS

Hace unas semanas, el cantante Luigi Carbajal comentó que su novia le ha prohibido asistir a las pichangas tras el ampay de Aldo Miyashiro, pero enfatiza que hace tiempo colgó los chimpunes.

“El ampay de Miyashiro ha generado muchos cambios, pues ahora mi novia me ha prohibido ir a las pichangas con mis amigos. Todos saben que una de mis pasiones es el fútbol, he jugado en ligas y diversos campeonatos”, comentó Luigi Carbajal.

¿Y qué vas a hacer?

Le he dicho que siempre voy a hacer deporte, uno necesita botar el estrés. Además, ella sabe que hace tiempo que colgué los chimpunes, soy una persona muy feliz a su lado.

Las pichangas son solo para hacer deporte...

Claro, así debe ser siempre. Es más, hasta me he cortado el pelo cortito para evitar que alguna fan se me acerque para hacerme colita, ja, ja.

En algún momento, pensaste dedicarte al fútbol...

Claro, en algún momento pasó por mi cabeza, pero es bastante sacrificado. Pero también me iba bien en la música y ahí fui creciendo.

