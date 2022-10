El cantante Ricky Trevitazzo afirmó que está contento con la libertad de su amigo John Kelvin, y espera que pueda solucionar sus problemas con la madre de sus hijos, la cubana Dalia Durán, y enfocarse en sus niños para que tengan una estabilidad emocional y económica . Asimismo, espera que haya recapacitado durante el año y tres meses que cumple condena y aprovechar esta segunda oportunidad que tiene para mejorar su vida.

“ Me da gusto que John Kelvin salga de prisión, espero que pueda solucionar sus problemas con Dalia , pero no para que regresen como pareja, sino viendo el bienestar de sus hijos, tienen cuatro niños y necesitan estabilidad emocional y económica. Yo también soy padre y se sufre cuando a ellos les pasa algo, y sé que John está muy preocupado por sus menores”, dijo Ricky Trevitazzo.

Además, señaló que durante todo este tiempo siempre ha mantenido comunicación con el cantante John Kelvin. “Somos causas, ambos somos del Callao y nos comunicábamos seguido. Espero que el tiempo en prisión lo haya hecho recapacitar, de reconocer sus errores y ahora que salga tenga la intención de mejorar. Yo no creo eso de que la gente cambia, pero sí creo que puede mejorar. Estoy seguro que Dios tiene algo preparado para él, le están dando una segunda oportunidad y tiene que aprovecharla para bien”, enfatizó el cantante de cumbia.

DALIA: NO LE GUARDO RENCOR

La cubana Dalia Durán se pronunció sobre la pronta libertad de John Kelvin después que su abogado Ricardo Franco de La Cuba presentó, en Segunda Instancia, una nueva apelación logrando que el Poder Judicial ordene su excarcelación tras haber sido sentenciado a 21 años por violencia sexual y física contra la madre de sus hijos. La cubana aseguró que no le guarda rencor al cantante de cumbia

¿Dalia, sabes que John Kelvin pronto obtendrá su libertad?

Claro que lo sé, yo estuve en la audiencia del viernes vía zoom.

¿Cuál es tu sentir en este momento?

Yo no tengo rencor ni odio hacia el padre de mis hijos. Si Dios le está dando una segunda oportunidad va a depender mucho de él. Cada uno sabe su verdad, me quedo con eso. Le deseo lo mejor, de verdad, espero que haga las cosas bien a partir de ahora por sus hijos y por él. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. En este caso lo que a él le ha pasado ha sido bien fuerte producto de sus actos. Estoy con muchos sentimientos encontrados, no te voy a mentir, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y él es el padre de mis hijos también.

