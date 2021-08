El cantante Ricky Trevitazzo negó que realice privaditos con sus compañeros Luigi Carbajal y Luis Sánchez, con quienes integran el grupo ‘Skándalo’, tras la difusión de algunos videos en las redes sociales, y aclaró que solo se presentan en locales que cumplen con todas las normas dictadas por el gobierno y que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad.

“Nos estamos reactivando con Luigi (Carbajal) y Luis (Sánchez) haciendo shows musicales en provincias, pero en locales que cuentan con permiso y cumple con las medidas de bioseguridad. Estamos yendo solo nosotros, sin ningún músico de la orquesta porque no están permitidos y para unas 40 o 50 personas donde puedan tener el distanciamiento respectivo. Eso es parte de la reactivación de las artes escénicas y estamos empezando a trabajar”, comentó Ricky Trevitazzo.

¿Algunos dicen que están haciendo privaditos?

Para nada, no hacemos privaditos, no vamos a las casas donde la gente está pegada una al lado de la otra. Me han llamado muchas veces, pero nunca he aceptado. La situación aún es complicada, la pandemia no ha acabado y tenemos que cuidar la salud, a pesar, de que los casos están bajando no podemos bajar la guardia. Hemos estado en la selva, en Trujillo, pero aún no en Lima porque la reactivación es más lenta y complicada.

¿Ya te has vacunado?

Este fin de semana ya me toca y voy a asistir porque quiero estar protegido. Estar vacunado no significa que no vayas a contagiarte, pero se evita llegar a tener un cuadro grave.

¿Qué planes con ‘Skándalo’?

Pues tenemos planes para ir a Europa y Japón en febrero del próximo año. Teníamos la invitación de ir en Fiestas Patrias pero preferimos postergarlas para ir estando vacunados y preparar mejor la gira.

SUFRIÓ INCENDIO

Hace unas semanas, el cantante Ricky Trevitazzo tuvo una noche de terror cuando su restaurante ‘La Huamantanga’, ubicado en la Ciudad del Pescador, en el Callao, se incendió,; sin embargo, agradece a Dios porque ninguna persona resultó herida y a sus vecinos porque lo ayudaron a controlar el siniestro que le ha dejado muchas pérdidas monetarias.

“Ha sido horrible, no pensé vivir nunca una cosa así. Yo me encontraba en el local con mi esposa y uno de los cocineros cuando el fuego empezó y creció de forma inesperada. Al parecer se rompió una de las mangueras de la cocina a gas, todo parecía como una película... pero gracias a Dios nadie ha resultado herido, todas las pérdidas son materiales y estoy cabezón con todo este tema”, comentó Ricky Trevitazzo.