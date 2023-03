El cantante Ricky Trevitazzo contó que ahora está viviendo de la música, pues tiene mucho trabajo junto a su socio Luigi Carbajal; pero recordó que anteriormente tuvo que ser hasta cocinero y vendedor.

“Felizmente tenemos trabajo con la orquesta y nos va bien, pues viajamos mucho a provincias y tenemos planes para grabar temas nuevos, pues el público nos lo pide. Sin embargo, también he tenido momentos duros como en la pandemia, donde he sido cocinero y vendedor, porque hay que ‘parar la olla’ en casa. Yo no le tengo miedo a la chamba ”, contó Ricky Trevitazzo.

En pandemia vendías donas y eras chef en tu sangucheria...

Sí, fue un momento duro que nos golpeó a todos los músicos pues todos los locales estaban cerrados y los virtuales no eran rentables. Felizmente que mi esposa no dejó de trabajar y nos apoyamos ambos para salir adelante. Soy una persona que siempre he trabajado y siempre busco la forma de ganarme la vida.

Llegaste a vender algunos instrumentos...

También, yo tenía varios instrumentos y los tuve que vender para tener algo de efectivo. Sin embargo, todo pasa por algo, tengo salud y seguimos avanzando.

¿Qué consejo le has dado a Luigi ahora que se va a casar?

Me alegra que se case, que forme una familia, lo más importante es la comunicación y la confianza para que toda relación crezca y se fortalezca.

LUGUI SE CASA EN MAYO

El cantante Luigi Carbajal contó que se casará en mayo por civil y religioso con su novia Diana García, a quien le lleva catorce años, pero aclara que no es su colágeno porque él aún se siente joven. Además, cuenta que no tendrá la ‘boda del año’ pero si tendrá canjes pues quiere ahorrar para otras cosas.

En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo, ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida. Ella tiene 27 años pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, comentó Luigi Carbajal.

¿Entonces, ha sido tu fan?

No, más bien su mamá sí lo era. Pero mi novia me ha contado que me veía de chibolita en la televisión, en la época de ‘Recargados de risa’ y le gustaba la secuencia que hacía con Mariella Zanetti, y por eso, me dice que debería de volver ese sketch.

