El cantante Ricky Trevitazzo vivió momentos de terror la noche del último lunes cuando su restaurante ‘La huamantanga’, ubicado en la Ciudad del Pescador, en el Callao, se incendió,; sin embargo, agradece a Dios porque ninguna persona resultó herida y a sus vecinos porque lo ayudaron a controlar el siniestro que le ha dejado muchas pérdidas monetarias.

“Ha sido horrible, no pensé vivir nunca una cosa así. Yo me encontraba en el local con mi esposa y uno de los cocineros cuando el fuego empezó y creció de forma inesperada. Al parecer se rompió una de las mangueras de la cocina a gas, todo parecía como una película... pero gracias a Dios nadie ha resultado herido, todas las pérdidas son materiales y estoy cabezón con todo este tema”, comentó Ricky Trevitazzo.

¿Has podido mantener la calma en un momento tan complicado?

Ha sido difícil, yo entré en shock, así como mi esposa. Después de unos segundos reaccioné, quise entrar a sacar unas cosas pero era imposible. Felizmente que mis vecinos, la gente de los otros locales que están en la cuadra me ayudaron y hemos podido apagar el incendio. Yo tenía ahí tres máquinas, una se ha malogrado totalmente, he perdido material, platos y demás cosas.

¿No tenías público en el local?

Mi local es pequeño y no me es rentable tener una mesa funcionando según los protocolos de bioseguridad, por eso, solo estaba trabajando con delivery. Sinceramente no ganaba mucho, pues tengo que pagar alquiler de local, personal, pero en estas épocas hay que estar en todas para que gotee algo. Y bueno, ahora me ha tocado perder, volver a invertir es muy jodido, complicado.

¿Piensas reabrir?

De todas maneras, yo soy un luchador y agradezco a mucha gente que me está apoyando para recuperarnos y espero reabrir en unos días más. Espero que cuando acabe lo del Covid pueda recuperarme bien, hasta que regrese el trabajo de la música.

¿No haces privaditos?

Nada que ver, eso no va conmigo, pero respeto a los que chambean. Aún no es seguro y quiero cuidar a mi familia, en casa nos cuidamos mucho, tengo mis niños. He intentado hacer los shows virtuales pero no es lo mismo, tampoco se gana mucho, así que tendré paciencia hasta que las autoridades puedan dar luz verde para la reactivación de los espectáculos. Es lamentable que el gobierno no haya pensado en los artistas y estemos desamparados durante toda la pandemia.