Road to Ultra Perú 2017: Lo mejor del festival de música electrónica en imágenes

Una verdadera fiesta fue la que se vivió el pasado sábado en el Road to Ultra Perú 2017. El festival demúsica electrónica se realizó en el Centro Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos, reuniendo a miles de fans que vibraron con los mejores DJ'S de la escena internacional.

Los encargados de encender el ambiente en el Road to Ultra Perú 2017 fueron los populares Iamchino, Mikankh y el peruano Gregory Trejo. El festival arrancó a las 3 pm.

The Zombie Kids, Feed Me y Malaa también fueron ovacionados por el público en la tercera edición del Road to Ultra Perú que esta vez cambió de sede. Los años anteriores se realizó en la Costa Verde.

Lo mejor del Road to Ultra Perú 2017 (Foto: Tony Duran) Lo mejor del Road to Ultra Perú 2017 (Foto: Tony Duran)

Pero las energías de los fanáticos estaban reservadas para Nicky Romero, Afrojack y Alesso, quienes se encargaron de llevar al clímax al público con sus mejores performances.

Mención aparte merece la puesta en escena de esta edición del Road to Ultra Perú. Los fans ahora esperan que el próximo año llegue por fin el Ultra Music Festival a nuestro país.