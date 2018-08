Road to Ultra Perú 2018: Axwell ^ Ingrosso, Galantis y Andrew Rayel lideran el lineup ¡CONFIRMADO! | VIDEO 

La espera terminó para las miles de fans de la música electrónica en nuestro país. El festival Road to Ultra Perú 2018 , que se llevará a cabo en nuestro país el próximo 13 de octubre en el Green Arena de Lurín, ya tiene un LINE UP confirmado.

En esta nueva edición del Road to Ultra Perú 2018 se espera una asistencia de 30 mil personas y una mega producción que nos ofrecerá un escenario renovado por el denominado 'Special Edition'.

Vastion Group, productora que realiza el Road to Ultra Perú 2018, confirma la presentación en Perú de Axwell λ Ingrosso (Suecia), Galantis (Suecia), Andrew Rayel (Moldavia), Heatbeat (Argentina), Lost Kings (EE.UU), The Him (Países Bajos) y Rod Valdes (Chile).

Road to Ultra Perú 2018: Axwell ^ Ingrosso Road to Ultra Perú 2018: Axwell ^ Ingrosso

Como se recuerda, Road to Ultra Perú se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el 7 de octubre del 2015 y tuvo una asistencia de más de 20,000 personas.

En las ediciones de 2016 y 2017 rompieron expectativas y se logró reunir a más de 25,000 almas, respectivamente, que vibraron de principio a fin durante más de diez horas que duró el evento.

Cabe mencionar que Perú será el único país que celebrará en todo el mundo los 20 años de Ultra Music Festival, debido a gracias a la gran cantidad de asistentes en las ediciones pasadas.

Road to Ultra Perú 2018 Road to Ultra Perú 2018

‘Special Edition: Road to Ultra Perú’ traerá más de una sorpresa. Para más información puedes ingresar a la página web de Vastion, y a sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Entradas en Teleticket de Wong y Metro a nivel nacional.