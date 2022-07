Road to Ultra Perú confirmó su lineup oficial que presentará el próximo 8 de octubre en la Costa Verde. Para esta quinta edición, mediante las redes oficiales del evento, se anunció que Afrojack, DJ Snake, Nicky Romero y KSHMR estarán presentes para alegría de todos los fanáticos de la música electrónica.

Estos cuatro artistas de talla internacional tocarán bajo un escenario con lo último en tecnología en pantallas y luces LED, las mismas que se utilizan en los demás festivales de Ultra en todo el planeta. La infraestructura se armará con los más rigurosos estándares de calidad y seguridad que amerita esta fiesta.

La venta de entradas aún sigue disponible desde la web de Teleticket: https://teleticket.com.pe/road-to-ultra-2022

DJ SNAKE

Dj Snake, DJ y productor francés y muy querido por los fans del EDM, dubstep y electro house llegará al país por primera vez. Su versatilidad y talento lo ha llevado a cooperar con cantantes y estrellas de distintos géneros musicales: pop, reggaeton, hip hop, entre otros.

Recordemos que, el pasado 11 de junio, este artista ofreció un concierto en el estadio de fútbol ‘Parque de los Príncipes’, el recinto donde juega el Paris Saint Germain (PSG). Aquí logró agotar todas las entradas y llenar por completo el complejo con una capacidad de casi 48 mil personas.

AFROJACK

Afrojack también será uno de los platos fuertes de la noche y hará vibrar a todos con su estilo EDM y Big Room. Actualmente, se encuentra en el puesto 6 de los mejores DJs del mundo, según la reconocida revista DJ Mag.

Sus éxitos, tales como “No Beef” o “Anywhere with you” lo han llevado a presentarse en los mejores festivales del planeta, además de sus sets que siempre son con mucha energía.

El DJ de Países Bajos Nicky Romero, uno de los headliners en el "Road To Ultra Perú 2022".

NICKY ROMERO

En tanto, el holandés Nicky Romero es autor de clásicos temas tales como “Toulouse” y “I Could Be The One” (feat. Avicii). Su gusto por el progressive house y por las líricas con alto nivel emocional lo han llevado a ser uno de los favoritos del público, tal y como se comprobó cuando vino a Perú para tocar en la tercera edición del Road To Ultra Perú (2017). Fue uno de los artistas más ovacionados de la noche.

KSHMR, el DJ de raíces hindúes que creó la versión electrónica del 'Cóndor Pasa' y 'Contigo Perú' (AFP)

KSHMR

Por su parte, KSHMR completa esta lista de DJs que harán que el Road To Ultra sea una experiencia inolvidable para todos aquellos que extrañaban disfrutar de un festival de música electrónica cerca al mar y en un espacio abierto con todos los protocolos de bioseguridad. El sello distintivo de este productor es mezclar el electrohouse y el progressive house con música de su cultura: la hindú. Recordemos que en el Ultra Music Festival de Miami 2015 hizo su primera presentación en público.