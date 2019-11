Robert Muñoz al Congreso: Lee la hoja de vida de 'Clavito y su Chela'

El director e intérprete de la agrupación musical 'Clavito y su Chela', Robert Muñoz, decidió alejarse de los escenarios para lograr un puesto en el Congreso de la República con el partido Podemos Perú por la región Junín.

A través de sus redes sociales, el cantante anunció a sus seguidores que por varios meses estará alejado del mundo de la música e iniciará su camino en la política, pidiendo el apoyo para lograr un escaño en el Parlamento nacional.

"Es un momento muy importante para mí y la familia. Gracias a Dios ya estamos en el punto de partida en este nuevo reto de servicio. Quiero confirmar mi postulación al Congreso de la República por JUNIN con PODEMOS PERU estamos con el No. 1 y quiero pedirles una vez más su comprensión y apoyo, que este acto no me distancie de mi gente, Dios nos ilumine y bendiga", escribió en su cuenta personal de Facebook.

Como cualquier candidato, Muñoz publicó su hoja de vida para dar a conocer su experiencia no solo en los escenarios, sino también recordar los 24 años de servicio como efectivo policial, así como empresa dedicada a asesoría en seguridad en el sector minero.

Con 49 años y actualmente casado con Andrea Fonseca, el popular 'Clavito', espera que su público le brinde su respaldo en esta nueva aventura para convertirse en un padre de la patria.

"Mi primer acto como candidato es presentar mi hoja de vida. Espero cumplir con las expectativas y exigencias de mi JUNIN y que el cargo amerita", escribió Muñoz en su cuenta compartiendo su CV.

Robert Muñoz se lanza al Congreso de la República (Foto: Facebook) Robert Muñoz se lanza al Congreso de la República (Foto: Facebook)

ROBERT MUÑOZ Y ANDREA FONSECA

En enero del 2017, Robert Muñoz mantenía una relación con la bailarina Greis Laura por casi 2 años. Lamentablemente, la joven falleció tras ser atropellada por un sujeto que se dio a la fuga.

Devastado por la pérdida de su gran amor, el cantante compuso la canción 'El adiós', tema que le cantaba en privado a su expareja.

Desde junio de ese mismo año, después de la lamentable pérdida, Muñoz empezó a salir con la también bailarina de su agrupación , Andrea Fonseca, con quien actualmente está casado y tiene una hija de 1 año.