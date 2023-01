TIENE HISTORIAL. Roberto ‘Chorri’ Palacios volvió a protagonizar un ampay siendo infiel a su esposa Karla Quintana, con quien se casó el pasado 20 de enero. El exfutbolista ha sido captado por las cámaras de Magaly Medina un total de tres veces en menos de un año.

Pese a que ya se volvió ‘caserito’ de los chacales de Magaly Medina, la esposa de Roberto Palacios ha evitado emitir un pronunciamiento directo. Luego del primer ampay se dejó ver con el exjugador en eventos públicos y redes sociales.

Mientras que la segunda vez, sí publicó un mensaje religioso, dejando claro que se refugia en Dios: “Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Bendícenos con tu infinito amor y misericordia”.

Esposa del Chorri Palacios 'muda' por ampays al exfutbolista. (GEC)

Primer ampay al ‘Chorri’. En junio del 2022, el exjugador fue ampayado besándose con una mujer en una discoteca de Chiclayo.

Magaly Medina reveló que Roberto Palacios viajó al norte junto a Miguel ‘Conejo’ Rebossio para un campeonato de menores y tras ello ambos se fueron a la disco. Luego de difundirse las imágenes, el exfubolista dejó entrever que se habían aprovechado de él.

“La verdad al final sabes que, ahí me han sembrado, en realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película ¿no? Porque al final se aprovecharon ”, manifestó.

Segundo ampay al ‘Chorri’. Solo un mes después, en julio, Palacios volvió a ser captado por Magaly TV: La Firme saliendo de un hotel, esta vez en Lima. Tras las contundentes imágenes, el exdeportistas pidió disculpas públicas a su esposa.

“Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”, manifestó.

Tercer ampay al ‘Chorri’. Pese a que renovó sus votos matrimoniales, el ‘Chorri’ Palacios engañó por tercera vez a su esposa Karla Quintana.

Maribel Meza, la mujer del tercer ampay, confirmó que tuvo un encuentro íntimo con el exdeportista en su auto. “Conversa y conversa hasta que bueno, a mí se me cayó el arete a lo Malú Costa (...) Bueno, él me dice: ‘¿Vamos atrás?’ Vamos atrás, pues, y conversando ya, pues, el resto ya tú sabes, ¿no?”, dijo.

Hasta el momento, el exjugador no se ha pronunciado al respecto.

