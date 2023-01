Roberto ‘Chorri’ Palacios está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de ser ampayado siéndole infiel por tercera vez a Karla Quintana, la madre de sus hijos y con quien se acaba de casar el pasado viernes 20 de enero. En esta nota te contamos quiénes son las mujeres con las que fue captado el exfutbolista y qué pasó exactamente entre ellos.

RUTH MEDINA: SE BESÓ CON ELLA EN DISCOTECA DE CHICLAYO

Ella fue la primera mujer con la que fue ampayado Roberto ‘Chorri’ Palacios. El hecho ocurrió el 5 de junio de 2022. Según señaló Magaly Medina, el exentrenador viajó a Chiclayo en compañía de Miguel ‘Conejo’ Rebossio para formar parte de un campeonato de menores como embajadores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Tras el encuentro deportivo, ambos se fueron al centro nocturno de la ciudad norteña para divertirse. Ahí fue donde el ‘Chorri’ Palacios fue captado bailando coquetamente con Ruth Medina en una discoteca. En las imágenes también se puede ver cuando se besan apasionadamente.

Tras la emisión del video en “Magaly TV: La Firme”, Roberto Palacios salió al frente para asegurar que conocía a su ‘trampa’, por lo que la mujer de 28 años -que en sus redes sociales se describe como enfermera, emprendedora, modelo y anfitriona- salió a desmentirlo.

Ruth Medina fue ampayada con el 'Chorri' Palacios en junio de 2022. (Foto: Composición)

Ruth Medina aclaró que conoce al deportista hace más de cuatro años, que salieron durante mucho tiempo y que, incluso, él le apoyaba económicamente. Dijo también que el romance clandestino que tenían acabó hace un año, cuando se enteró que él seguía casado con Karla Quintana, y que se mantuvo alejada de él hasta el día del ‘ampay’.

Aseguró que se volvió a involucrar con el exfutbolista porque él le aseguró que estaba soltero. “Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, explicó en vivo en el espacio que se emite por ATV.

A pesar que el exfutbolista aseguró que su encuentro con Ruth Medina no pasó de los besos y abrazos, la joven asegura que el día del ‘ampay’ el ‘Chorri’ le propuso quedarse con él en un hotel y hacer un trío con su amiga. “El ‘Chorri’ es tan morboso que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

BRENDA SALDAÑA: JUNTOS EN HOTEL Y FUERON DE COMPRAS A LA CACHINA

Poco más de un mes después, el 13 de julio de 2022, el ‘Chorri’ Palacios’ fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ saliendo de un hotel en Lima con Brenda Saldaña, una desconocida en la farándula local, y sin imaginar que los ‘urracos’ estaban tras sus pasos, poco después se juntó con su esposa como si nada hubiera pasado, y asistieron juntos a una reunión de amigos.

El 'Chorri' fue captado saliendo de un hotel en Lima con una misteriosa joven. (Foto: Captura)

Lor reporteros de Magaly Medina contactaron a la joven y ella no tuvo problemas en hablar frente a cámaras. Incluso se animó a revelar desde cuándo conoce al exjugador del Sporting Cristal y precisó que no mantienen ningún tipo de relación amorosa, pero que fue el quien la contactó.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, dijo la mujer.

Luego se hablar, finalmente decidieron que el lugar en que se iban a encontrar debía de ser un hotel ubicado en el distrito de Miraflores. Brenda Saldaña señaló que ella no tenía conocimiento sobre la esposa del exfutbolista, esto debido a que ellos nunca conversaron sobre dicho tema, sino que solo querían estar juntos durante un ‘rato’.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya” , indicó.

Tras el escándalo que desataron las imágenes, Roberto ‘Chorri’ Palacios pidió disculpas públicas a su esposa por los ampays que protagonizó.“Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó”, manifestó el deportista.

“Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”, agregó. Se supo que ambos fueron a terapia de pareja para superar el dolor de la infidelidad y debido al buen progreso que tenían es que decidieron casarse en una íntima ceremonia.

(Foto: Instagram)

MARIBEL MEZA: LA SUBIÓ A SU CAMIONETA Y AHÍ SE LE ‘CAYÓ EL ARETE’

Roberto Palacios no escarmentó y le fue infiel a Karla Quintana por tercera vez en menos de un año, esta vez a solo unos días antes de su matrimonio, que se celebró el pasado viernes 20 de enero. Maribel Meza, otra mujer que sería ‘amiga’ del futbolista, es quien fue captada junto al futbolista por los ‘urracos’ de Magaly Medina.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, comentó Quintana a las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Maribel Meza es la tercera mujer con la que el 'Chorri' Palacios le fue infiel a Karla Quintana. (Foto: Captura)

En las imágenes se le ve comprando en un minimarket y luego en el carro del ‘Chorri’, el mismo en el que Karla Quintana se movilizó el día de su boda. “¿Sucedió algo más que besos y abrazos?”, preguntó la periodista de Magaly, a lo que Meza respondió sin dudar: “Sí sucedió”. Por último, la comunicadora le cuestionó: “Tuvieron relaciones en ese carro?”, “Sí”; contestó la amante del ‘Chorri’.

La “amiga especial” del ‘Chorri’ Palacios también mostró las conversaciones que tuvo con el deportista antes de su encuentro. Según se pudo ver en estos chats de WhatsApp, el exfutbolista coordinó con Maribel Meza para tener un encuentro sin que su esposa se entere.

Además, días después de este encuentro, los protagonistas del ‘ampay’ vuelven a escribirse y Palacios le pide a su ‘saliente’ que no le vuelva a escribir “hasta nuevo aviso” porque su esposa podría ver sus conversaciones. “Mi esposa puede ver mi fono (teléfono), así que porfa no me escribas por un tiempo . Quiero la confianza de ella (de Karla Quintana)”, le dijo.

TE PUEDE INTERESAR