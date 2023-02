NO TIENE NOMBRE. Roberto ‘Chorri’ Palacios no reconoció su nuevo ampay que transmitió el programa ‘Magaly TV La firme’ a solo pocos días de contraer matrimonio con Karla Quintana, madre de sus dos hijos. El pelotero incluso puso en duda la palabra de la supuesta amante Maribel Meza.

El programa ‘América Hoy’ se contactó con Chorri Palacios, luego que la ‘urraca’ difundiera imágenes de su encuentro al interior de un vehículo con Maribel Meza e incluso chats de insistencia para verse.

“ Estoy buscando la forma que esta chica se retracte de lo que ha dicho . Es fácil darse cuenta, ya tú sabes cómo se maneja este medio de espectáculos. Ya hablaré en su momento”, dijo.

El nuevo ampay del Chorri ha causado indignación porque ocurrió a solo nueve días antes de tener su ’romántica’ boda con Karla Quintana. “ Mi esposa puede ver mi fono (teléfono), así que porfa no me escribas por un tiempo . Quiero la confianza de ella (de Karla Quintana)”, le decía Palacios a Meza.

LAS CRÍTICAS DE ETHEL POZO Y JANET AL CHORRI

Janet Barboza y Ethel Pozo tuvieron ácidos comentarios contra el Chorri Palacios y cuestionaron su reiterativa infidelidad.

“ No le tiene pena a su esposa, no le pide perdón, no lo sé, mínimo una disculpa pública . La prensa no tiene la culpa a sacarle la vuelta a tu mujer”, señaló Janet Barboza.

Mientras que Ethel Pozo agregó: “No es responsabilidad de la prensa de lo que tú entre cuatro paredes hagas. El momento ya está pasando, hay que reconocer los errores, llevar terapia para cambiar esta conducta ”