Una grave denuncia fue la que hizo Andrea Oliveros contra el exfutbolista Roberto Guizasola en la reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’. Y es que esta mujer le reclama al deportista los US$124 mil que le debe de pensión de alimentos en favor de los hijos que tuvieron durante su matrimonio.

Lo más contradictorio de todo es que ex lateral derecho fundó, en enero del 2020, ‘La Casa de Alejita’, una ONG dedicada a ayudar a chicos de bajos recursos con el objetivo de formarlos, brindarles educación y apoyarlos en lo que más los apasiona: el fútbol; sin embargo, ahora se conoce que no cumple con sus hijos.

¿QUIÉN ES ANDREA OLIVEROS?

Andrea Oliveros fue pareja de Roberto Guizasola a inicios de la década de 2000. En 2005 tuvieron a su primera hija y en 2009 al segundo; sin embargo, a pesar que aparentemente tenían una familia feliz, empezaron a salir a la luz los problemas que enfrentaba la pareja.

En 2013, cuando ya estaban separados, Andrea Oliveros lo denunció en la comisaría de Magdalena por agresión física, ya que la golpeó y le rompió los dientes. “Aparte de patearme en el suelo, me ha ahorcado, después me tiró contra la pared y me dijo: ‘Ya pues, que tanta cosa, mañana te pago lo que te he hecho’”, señaló.

LA ESTRATEGIA DE GUIZASOLA PARA NO PAGAR MANUTENCIÓN

Según contó Andrea Oliveros a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, Roberto Guizasola no tiene ninguna propiedad a su nombre ni tampoco empresas, pues esa es la manera en la que busca evadir la justicia y blindarse para que no haya forma de demostrar sus ingresos.

“Me dice que no voy a sacar nada de esto. Él no figura como dueño de sus propiedades, el no figura como dueño de la ONG (que fundó) sino un trabajador más que gana 800 soles” , señaló a las cámara del programa que conduce Magaly Medina por ATV.

ROBERTO GIZASOLA TIENE UNA DENUNCIA MÁS POR ALIMENTOS

Andrea Oliveros también reveló que hay otra mujer que ha denunciado a Roberto Gizasola ante el Poder Judicial por pensión de alimentos. “Siempre ha tenido testaferros, siempre sus propiedades han estado a nombre de otras personas (...) Yo he tenido comunicación en algún momento (con la otra demandante) y me dice lo mismo que no manda nada para la niña hace bastante tiempo y ella también le tiene una demanda”, contó.

