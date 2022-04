Roberto Martínez soprendió a los seguidores de Amor y Fuego este jueves, al enlazarse en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre luego que pasaran una nota de Ethel Pozo, donde la hija de Gisela Valcárcel resaltaba su desagrado por el exesposo de su mamá.

El exfutbolista tomó el tema con humor y reconoció que entiende la posición de la conductora de América Hoy, ya que él le falló a su madre. “Yo reconozco que el matrimonio con Gisela pudo ser totalmente distinto, asumo la responsabilidad, yo fui el culpable de la separación y si Ethel se sintió afectada, le pido disculpas, no sé por qué pero...”, dijo.

En ese sentido aseguró que el gran problema de su relación con la Señito fue que se hizo muy pública. “A mí me envolvió mucho el tema de la televisión, compartíamos mucho con la gente, hasta la manera de dormir”, explicó. “Siempre tienes que mostrar una buena cara, creo que nos faltó ese tema a nosotros, pero si tengo que arrepentirme de algo, me arrepiento yo”, agregó indicando que fue él el ‘gran problema’.

“Creo que pudimos ser un matrimonio de éxito y yo asumo la responsabilidad de lo que pasó, pero no estoy diciendo que quiera que volvamos”, acotó Roberto Martínez.

GISELA Y ROBERTO SE RECONCILIARON EN EL GRAN SHOW

Roberto Martínez también recordó la época en la que participó en el reality de Gisela y aseguró que su relación mejoró en ese momento. “Tomamos un bien vino, salíamos, hemos ido a bailar, pero nunca existió remember y no es que me la esté dando de panudo, que yo no quise, digamos que no se dio el momento porque estábamos en otras etapas, pero la pasamos súper bien”, indicó el exfutbolista.

Ethel Pozo aseguró que perdona a Roberto Martínez pero no olvida la traición a su madre, Gisela Valcárcel. El exfutbolista se pronunció y bromeó con el tema.

TE PUEDE INTERESAR

Chola Chabuca regresa a la televisión tras exitoso trasplante de cadera ¿Cuándo vuelve?

Juliana Oxenford llora por niña de 3 años abusada en Chiclayo: “Esa bestia no debería seguir viviendo”

Alfredo Barnechea: denuncian que boda de su hija tuvo a mujeres sentadas en las calles como ‘adorno’