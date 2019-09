"Roberto Martínez chapa de todo y sabe engañar", dice la madre del hijo del futbolista

Roberto Martínez se ruborizó cuando la madre de su hijo, Maricielo Castañeda, aseguró, en la entrevista que Vanessa Terkes les hizo para ‘En boca de todos’, que en cuestión de mujeres, ‘chapa de todo’. La cita fue en el restaurante de la familia Castañeda, en Chiclayo.

“Como papá es maravilloso, genial, pero como papá, recalco, ja, ja, ja”, dijo Maricielo Castañeda. Cuando Vanessa Terkes le preguntó si era ‘mujeriego’ y le gustaría verlo casado, afirmó:

“Lo dudo, él sabrá... le gusta de todo, tampoco es que tenga un perfil, de todo chapa ja, ja, ja... todos los prototipos de mujeres me refiero. No es que tenga uno solo, le gusta variadito... Mejor no hablo porque lo hago quedar mal, después no le van a contestar las llamadas. Siempre me dice que está soltero, felizmente lo conozco... las niega a todas. No le crean porque les dirá una cosita, pero por acá las niega. Yo creo que él tiene su encanto, sabe engañar”, indicó.

Por otro lado, Maricielo Castañeda contó que se conocieron en el cumpleaños de un amigo y ella no le hizo caso.“Cuando lo vi, para mí pasó desapercibido. Yo tenía 21, 22 años y le dije: ‘Hola señor. Qué tal, ja, ja, ja”.

Sin embargo, dijo que desea que sea feliz.“Siempre le deseo lo mejor, que sea feliz, que encuentre una mujer que lo ame, quiera y respete, para que lo acompañe toda su vida. Eso es lo que más quiero, que sea feliz, aunque lo dudo ja, ja, ja”, finalizó