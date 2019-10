¿Roberto Martínez le envía indirecta a Christian Domínguez?: "Un infiel jamás debe llorar en cámaras, porque se delata"

Roberto Martínez , denominado por Magaly Medina como el 'verdadero capitán de los infieles', se presentó en el programa de la 'Urraca' donde aprovechó para hablar de los infieles y de cómo debe hacer alguien para evitar que lo ampayen 'infraganti'. Aquí también puso al descubierto los errores que habría cometido Christian Domínguez en sus relaciones amorosas, pero sobre todo el último episodio tras terminar con Isabel Acevedo y ser ampayado con Pamela Franco.



El excapitán de Universitario de Deportes indicó en su primer tip que nunca se debe llorar en público cuando sabes que fuiste infiel, porque "nadie te va a creer". "Cuando ya lloraste y eres reincidente, no llores, no te van a creer. Llórale a tu pareja o a la mamá de ella, pero en público no puedes llorar y menos cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra. Salir llorando es peor. No lo puedes hacer, la gente te va a agarrar más cólera de alguna manera", agregó Roberto Martínez.



"Con tu pareja llora, pídele disculpas en privado. En público puedes llorar si hay una tragedia o si no vez a tu hijo un montón de tiempo o te brindan una sorpresa, pero que te salgan lágrimas cuando has mentido o has vuelto a recaer en una mentira o un ampay, jamás", recalcó el exfutbolista.



"Si mientes, ten el 100% de seguridad que no habrá una prueba que te desmienta", fue el segundo tip que dio Roberto Martínez y aquí también fue un claro mensaje para Christian Domínguez, quien confirmó el fin de su romance y juró que su relación no terminó con 'terceras personas' y que "no habrá ningún ampay de él y otra persona, pero horas después Magaly Medina emitió las imágenes donde se ve al cumbiambero cariñoso con la bailarina Pamela Franco a la salida de una discoteca.



"Que nada pruebe que lo que tu has dicho es una mentira. Siendo una persona pública y la has hecho, espérate un ratito, y asegúrate que no vas a tener algo", sentenció el popular Robert.



El excapitán crema manifestó que ahora "uno está más expuesto" a los medios de comunicación por las redes sociales y la tecnología, pero en su tercer tip recomendó no borrar los mensajes de las personas con las que has chateado. "No borres todos los mensajes, borra por partes. Déjale el hola. No borres todo", dijo, además aconsejó poner los nombres verdaderos en tu agenda telefónica y evitar poner 'mecánico' o cualquier nombre masculino.

Roberto Martínez en "Magaly TV, la firme". (Video: ATV)

Estos son los tips de Roberto Martínez:



1. Nunca llores en público cuando sabes que fuiste infiel.



2. Si mientes, ten el 100% de seguridad que no habrá una prueba que te desmienta.

3. No cambies los nombres de las flacas por uno de un amigo u hombre.



4. Jamás elimines todos los mensajes de tu trampa.

5. Pon horario de mensajes o llamadas siempre para esa otra persona.



6. Utiliza la letra más chiquita y que nunca te mande íconos al teléfono.

7. Ni Facebook, ni Instagram, nada de redes sociales. Que no exista ella ahí, solo por teléfono.



8. Siempre tener una clave para ver si no hay moros en la costa, cuando llamen o escriban.